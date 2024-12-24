貪戀原財劃法 政院無知無能

財政收支劃分法是規範中央與地方財稅收入分配的基本法，已有二十五年未修正，依現行規定導致中央集錢集權，地方自治不盡落實，連帶影響政府行政效率，浪費太多的人力處理因為財政收支劃分不當所衍生的事務。

你沒有在地方政府服務過，你不會知道這些事；你縱使在地方政府長年服務，可能你也覺得這就是你的正常工作。但是從地方自治的角度看，這根本是笑話。

很多地方政府的基本工作，諸如打通騎樓、鋪設人行道、公園及相關設施整修、市場改建、國中國小的教室、禮堂新建、垃圾車、消防車的購置、衛生下水道的建設、市區道路的建設…等等，所需經費還需要向中央相關部會申請補助。地方公務員寫計畫，簽報長官核定，向中央申請、報進度、請款撥款；中央公務員審計畫、簽報長官核定，過程中督導、考核、撥款…多少的工作因此而生，人力的浪費因此而起。還有配合十二年國教，應該由地方政府統籌辦理的高中高職，現在很多都是國立的，由教育部管理，這也是因為財政收支劃分法不符合地方自治需求所導致的錯誤做法。

對於這些錯誤，行政院都不在乎，也不提出修正版本，反倒是立法院完成修正了，把中央分配的稅收轉移三千七百多億元分配給地方政府，讓地方政府好好來負責做好他本身應做的工作。但行政院竟然就說哪些哪些中央應辦的事情沒辦法辦了，甚至說以後颱風、地震等天災都要地方政府自行負責，中央無法協助救災了。不想想最近幾年每年中央政府的稅收都超徵四、五千億元，一年移轉三千七百多億元給地方政府，中央政府就無法正常運作了，這十足顯示行政院的無知及無能。