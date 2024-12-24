科技人文聯合講座／「非想非非想」的原初與未來

第一次面對面見到當年的「荷珠」，驚喜之餘，也緬懷起那個台灣藝文界開始百花爭鳴的青春歲月。從荷珠到優劇場、再到「優人神鼓」，劉若瑀走了四十多年，但初心仍在。

若瑀的身影出現在陳懷恩拍攝的紀錄片「非想非非想」裡，面對燒成廢墟的排練場，她說：「我想做回三十年前做的事。」她不像我印象中的藝術大老，對世俗人情不屑一顧，只在乎觀眾膜拜。午後晤談，感覺她一如當年回國創「優劇場」時，還燃燒著熱情，只是言談間擔負了傳承的責任。她不只是創作者，也是創業者。

基於優人神鼓的理念與盛名，我曾在兒子小時候，送調皮的他去優人夏令營，想著打鼓可以發洩他過剩的精力。我也一直以為靠著夏令營、短期課程及企業贊助，優人可以有健全的財務，為台灣藝術團體之表率！

但若瑀告訴我，卅六年來優人仍活著，演出收入占百分之八十，百分之十五來自政府，企業贊助不到百分之五。近年除了因火災修復山上基地而尋求企業捐款外，平常並沒有長期而持續的企業資助。

雖然演出能維持優人的營運，但舞者與劇團頻繁流轉於商演間，就會減少創作和培訓的時間，尤其優人的工作環境在大自然中，必須長期鍛鑄與培養，穩定身心。商演雖可以賺取收入，但過於忙碌是另一層隱憂。

若瑀認同不能完全依賴政府補助，因為各式藝術團體增加，政府政策目標可能改變。其次政府補助乃標案形式，以訓練和創作為主的優人，也無法轉化成標案團隊方式運轉。

若瑀身為創業家，認知到財務健全之於劇團存續的重要性。我們倆絞盡腦汁想著解方，或許藝術資產證券化是可以嘗試的路徑。優人多年來已建立的品牌聲譽，表演作品衍生的票房和影響力，非常適合做藝術資產之鑑價，讓社會大眾與企業了解優人神鼓的經濟價值，進而願意長期成為劇團的活水源頭，並從中獲取相對應的回饋，成就藝術與企業的雙贏。

台灣企業贊助表演藝術多為一次性的特定活動，即便對有潛力可永續發展的團隊，仍是曇花一現！沒有長期且建制化的挹注，無法讓他們穩定地創作，讓我們在時間之外領受藝術的亙古性。

如同每個科學家背後都需要一個「妻子」，每位創作者也需要一個行政團隊來照料行銷推廣、財務管理等事宜，才能無後顧之憂。我們才能看到像黃誌群老師般的藝術者，走出冥思領地，結合如金剛磐石的鼓音，撞擊我們心魂，化為感官的浸潤。

記錄著劉若瑀堅持的「非想非非想」即將在院線映演，如果可以，我們一起走進戲院，給她一三○分鐘的溫暖，讓她堅持下去，重生「水鏡記」、「七彩溪水落地掃」，以及…我們的想念。（作者為元智大學資訊管理學系教授）