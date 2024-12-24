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審大法官立場 天經地義
按現行憲政秩序，大法官由總統提名，再由立委同意，就是為了賦予大法官民主正當性，使之與人民間具有不中斷之正當性鎖鏈。
大法官最重要的職責，莫過於解釋憲法，其解釋具有拘束全國各機關及人民之效力。因此，在提名審查的過程中，考察大法官被提名人於各個憲政議題上所持立場，將得預見其上任後可能作成之憲法法庭判決結果。
這些被提名人於各個憲政議題上的表態，均反映其內心的意識形態，將直接影響其於憲法法庭上的裁判。若立委視而不見，不得因被提名人立場相悖而拒絕同意，將使得國會淪為執政當局的橡皮圖章，大法官亦將因此喪失民主正當性。
說穿了，立委拒絕同意支持廢死的大法官被提名人合情合理，如此，方能選出適任的大法官。
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