台灣缺大法官 是誰難堪

台灣缺大法官嗎？從人資與政治的角度來看，「缺」的成立前提是，「台灣沒有人選能通過提名與同意權審查的歷程」。但前述結果如果成真，究竟是誰的難堪與不幸？與其提供判斷，我只能勉強提出分析，請讀者們自行審思答案。

分析一：台灣沒有超越政黨及意識形態的法界精英。如果是這樣，那是誰的難堪與不幸？

分析二：台灣有適任的法界精英，但未獲提名者重視。如果是這樣，那是誰的難堪與不幸？

分析三：台灣有適任的法界精英，層峰也願意提名，但厭惡體制運作、媒體環境或其他原因而不願承擔。如果是這樣，那是誰的難堪與不幸？

考量上述分析後，究竟台灣大法官的提名，要如何建構政治中立文化，要如何能激發一流人才承擔，要如何接續人才培養重任，有待讀者冷靜巧思提供意見。