大法官 更需要體察民意

立法院今天將就大法官人事案進行投票。大法官既是司法的最後一道防線，更是憲法的守護者，立法院行使這項人事同意權至關重要，立委袞袞諸公必須嚴格把關，凡是不能體察民意的被提名人，絕對不可讓其過關。

大法官是憲法、法令及命令的解釋者，並負責審理政黨違憲解散及總統副總統彈劾案，手握大權、地位崇高，故大法官必須深知民間疾苦、了解民心向背，不可執拗個人理念或意識形態，更不能僅知屈從上意，如此方能善盡其職。

都說民主政治是民意政治，以當前的民意而言，大法官職權相關的廢死議題，有八成以上的民眾反對廢除死刑，僅有百分之五贊成廢死，亦即反對廢死是主流民意，支持廢死是少數民意，大法官對此議題應該抱持何種立場，不言而喻。

令人遺憾的是，立法院日前進行下屆大法官被提名人審查時，除了最高行政法院法官兼審判長王碧芳明確表達支持死刑，其他六位被提名人中，張文貞不表態；姚立明雖說支持死刑，卻附加「必須給與嚴格條件」的但書，形同支持廢死，其餘廖福特等四人均支持廢死；劉靜怡還聲稱「個人理念」是走向沒有死刑的國家，陳運財甚至表示「憲法法庭不受民意約束」。如果大法官站在絕大多數民眾的對立面，試問他們將來行使職權時，能夠切合民意期待嗎？

在立院詢答時，王碧芳說她在二十九年前遇過一起殺人案，那是一起性侵殺人案，案件的被害人是個清純小女孩，被害人照片跟被開腸剖肚的照片，至今還很清楚地印在她的腦海中；當年開庭時，她請單親媽媽到庭陳述，「被害人媽媽哀戚的面容，在看到女兒遺體的那刻，彷彿也跟著女兒一起死去般」。

因為審理這起案件的親身經歷，所以王碧芳明確表示「犯罪情節嚴重，若無相對應的終身監禁、不得假釋的制度，採取死刑才是罪責相當」。這才是同理眾生、與庶民同呼吸。

其實，大多數國人反對廢死，主要理由不外是「殺人者償命」，也就是所謂的「罪責相當」。當一個人擅自或強行剝奪他人的性命，無論什麼理由，無論是否可以教化，都必須以其生命作為代價，這樣才能阻止殺人行為肆無忌憚地擴延，也才能讓衝動者臨行凶前及時自我克制。

《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》的所謂「聯合國兩公約」，雖被稱為是進步的人權觀念，但美國、日本、南韓、新加坡等國卻仍保留死刑，可見所謂的「廢除死刑是進步的人權」之說，並非放諸四海皆準，否則被視為民主先進的美國，豈非成了人權落後國家？

當台灣各種貪、鬥、騙及殺人越貨惡行依然層出不窮時，我們沒有條件廢除死刑；不能實踐死刑正義者，也絕無資格擔任大法官。