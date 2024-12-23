賴總統應開創「內閣制」新局

法國馬克宏總統一年內更迭三位總理，形成政局動盪。回顧法國第五共和一九八六年，密特朗總統任內開「左右共治」：總統所屬政黨在國會未獲多數時，便任命在野黨推薦人選為總理。此後席哈克總統亦遵循此例，成維繫政局之憲政慣例。嗣後總統歐蘭德、薩克奇因執政黨亦國會多數，而無需共治。然馬克宏一反前例，拒絕與在野多數共治，與我國當前朝野對峙可謂難兄難弟，且聽筆者道來：

一、兩岸危局空前 朝野對立加劇

歷經李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文，賴清德面臨的挑戰是歷任總統最嚴峻。二千年陳水扁「雙少數」執政（個人得票未過半，民進黨立法院亦非多數）時，江澤民、胡錦濤時期大陸經濟及軍事實力未若今日。

如今，對內，朝野對立更趨嚴峻，十九日晚間立法院遭民進黨「破窗而入」、肢體衝突不斷，傷害民主法治。且我國高度依賴電子製造業：半導體產業占ＧＤＰ十三點一％，台積電一家貢獻近百分之八，產業集中加深轉型困難；ＧＤＰ總值更從一九八○年代與大陸ＧＤＰ比值近四十％降至今日個位數；「非核家園」拖垮永續發展；對外則美陸修昔底德陷阱、台海緊張。政府鉅資購置效益存疑常規武器，浪費民脂民膏，更有擦槍走火之虞。

賴清德身為長老教會信徒，莫忘神學家尼布爾（Reinhold Niebuhr）禱辭：「請賜我平靜，接受我不能改變的事；賜我勇氣，改變我能改變的事；賜我智慧，分辨這兩者的不同。」若習近平是凜冽北風，賴清德「務實台獨工作者」之姿更顯冷峻。然既已宣誓效忠中華民國憲法，更應化身和煦冬日暖陽，化解兩岸與朝野分歧。

二、正視府院失衡 開創共治新局

從憲政觀之，一九九七年李登輝總統任內第四次修憲，與民進黨交換支持凍省案，取消立法院對行政院長同意權，但保留行政院對立法院負責之規定。二千年首次政黨輪替，陳水扁總統雖任命國民黨籍唐飛為院長展現善意，但未多嘗試共治可能，不到半年即改任命民進黨籍張俊雄。此後即便立法院對行政院長提出不信任案，總統仍可再任命己方人選，而行政院長反可呈請總統解散立法院，使朝野對話機制失靈。 誠如憲法學者葉慶元所言：「當立法權癱瘓、行政權獨大時，就是獨裁政治的開始」。

而今賴清德亦為「雙少數」。賴總統若能體察一九九七年修憲讓總統擁有閣揆任命權，致府院失衡、朝野對立，而效密特朗開創共治，任命在野多數人選為行政院長，建立互信，實現總統引領國家發展、行政院長處理內政之分工。

三、兩岸分治到良制一國：內閣制的契機

如今，兩岸或有十年、二十年，甚至更長分治之未來。長遠而言，我國不僅應參考英國、德國及日本等國修憲採行內閣制，更應學習內閣制議會「君子之爭」風度。內閣制優勢有三：首先，由國會多數黨組閣，確保行政立法合作，避免對立；其次，不信任案通過倒閣案後，新任閣揆須獲國會支持，使政黨尋求結盟；更重要者，全選民需更謹慎評估各黨政策與能力，而非僅著眼於選舉語言。然修憲前，賴總統應回歸憲法「一中架構」，開啟兩岸與朝野對話。

歷史賦予賴清德獨特角色，更予他艱難抉擇：是堅持台獨而進退維谷，抑或成為跨越藩籬之領袖。人生最殘酷者莫過於時間流逝，賴清德當選已近一年、就職逾半年。如今民主之「窗」已破，是要繼續虛耗四年任期於意識形態之爭，抑或攜全民之力將這扇窗補起、開創共治新局、奠定和平發展基石，以帶領中華民國台灣地區與大陸地區終臻良制一國之境，此其時也，民同願也。