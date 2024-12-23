看美韓 執政黨民代別盲從黨意

最近美國共和黨內部針對政府支出法案的分裂，以及南韓執政黨議員倒戈支持彈劾總統的現象，為全球民主政體提供了一面值得深思的鏡子。這些事件凸顯出，即便在執政黨內部，也存在著對於政策方向與領導風格的不同聲音。這種現象不僅代表了議會民主的核心價值，更提醒做為民意代表，議員應當以國家利益與人民福祉為優先，而非一味跟隨政黨路線。

在美國，共和黨議員針對川普主導的政府支出計畫出現罕見的分裂。當川普堅持將舉債上限納入支出法案，要求共和黨議員全面支持時，卅八名共和黨議員選擇了反對。他們認為，舉債上限的提高無法解決當前政府財政問題，甚至可能導致財政赤字進一步惡化。

這種反對聲音表明，即使是在黨內擁有強大影響力的領導人，也無法強迫所有議員無條件地服從。共和黨內部的這些異見者展現了立法機構應有的獨立性，議員的責任是對選民而非對政黨負責。共和黨議員的這種態度，反映出一個成熟民主政體內部的多元性與包容性。

在南韓，執政黨「國民力量黨」內，有至少八名議員倒戈支持彈劾總統尹錫悅，使彈劾案得以通過。這一舉動令人矚目，因為即便面對黨內高層壓力，這些議員仍然選擇了支持彈劾，原因在於他們認為尹錫悅的政策與領導風格已經損害國家利益。

在台灣，立法院近期的亂象與執政黨立委的行為引發社會的廣泛關注。面對藍白聯手推動修法，民進黨立委選擇占領議場以阻撓議事進行，但這種激烈的手段是否真的符合民意，或許值得進一步探討。

過去長期支持民進黨的民眾黨立委陳昭姿曾直言：「我支持的是原汁原味的民進黨，不是現在已經走偏的民進黨。」她這番話點出台灣政治現場的一個核心問題：當政黨逐漸遠離其初衷，執政黨議員應盲目支持，還是應該堅持對錯分明的態度？

我們看到韓國與美國的執政黨議員，展現了對國家利益的堅守，即使這意味著他們需要站在本身政黨的對立面。而在台灣，這樣的聲音明顯薄弱；強調政黨立場，往往導致議事功能削弱，進而損害民主制度的根本。

執政黨議員的角色，除了協助推動政策外，更應該在黨內發揮制衡與監督的功能。唯有當黨內能夠容許不同意見，執政黨才能避免盲點與決策失誤。當議員能夠站在國家利益與選民需求的角度思考問題，政治體系才能健康發展。

美國與南韓的例子證明，黨內分裂並非壞事，而是民主成熟的表現。台灣政壇應該從中汲取經驗，讓更多執政黨議員勇於發聲，對政策與領導人提出建設性批評，而非僅僅充當黨意的傳聲筒。

民主社會的價值在於多元聲音的共存與交融；無論是美國共和黨的分裂，還是南韓執政黨議員的倒戈，都是對這一價值的詮釋。在台灣，執政黨議員同樣應有獨立思考與明辨是非的勇氣，唯有如此，我們才能真正實現民主政治的理想，確保國家穩健發展，得以保障人民福祉。