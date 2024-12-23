府院翻桌 違民主程序正義

立法院廿日用超過十六小時的漫長議事時間，於午夜完成選罷法、憲訴法及財劃法等三大法案之修正三讀。該三大法案係在行政院不提任何修正對案、執政黨一路杯葛議事程序、協商亦不談條文只在干擾的言不及義，甚至在立法院二讀會於午夜破窗而入占領主席台、防堵議場出入口，讓議事不能進行的惡劣立法環境中完成立法。

過程雖然艱難，但在野的藍白二黨仍排除干擾，以多數通過修正案。通過後綠營媒體透露行政的府院將以「最大的民主最後力量因應」，並言行政院長可能不副署法案、聲請覆議，或釋憲及急速處理，使上揭修正案不得生效施行。對於上開悖離民主程序的政治語言，實有就法論法澄清的必要。

以行政院長不副署法案公布施行言之，依中華民國憲法第七十二條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。」質言之，行政院對於立法院法律案，除非提出覆議案外，必須在移送後十日內由總統公布法律案並由閣揆副署，否則即自動生效，絕非閣揆不副署或總統不予公布即胎死腹中。行政院長如不副署，即須提出覆議案，始符合現行憲法機制。

憲訴法的修正，乍看似限制憲法法庭的訴訟裁判作為，但就民主正當性而言卻是必要的「校正回歸」。蓋憲政制度務必審慎將事，如不提高門檻，動輒以「違憲」阻撓立法，即是破毀憲政主義。今修法後，行政部門務必慎思熟慮，在不違背人權和民主的框架下訂定必要的完妥執行機制；尤其總統亦可在專業為上的基本思維下，提出最能貫徹憲政主義的法政學者出任大法官，以符合民主法治國家要求。

至於財劃法之修正，連日來綠媒以財政部「缺乏實體正義」的統計資料抹黑修正案。比如，中央與地方的財政分配，是回復以往的六比四比例（實質是六十四比卅六）。這在一般民主國家，尤其力行地方自治的國家，應是比較理性的機制設計。此次修正主要是本該屬地方稅的營業稅，由國稅的全數充作中央統籌分配稅款，因而實質成為地方「自有財源」，達致地方財政的改善。有媒體竟說連江縣本只有七億竟增至卅三億，卻不說連江縣一年的預算多達五十七億，現在變成只要中央補助廿四億，而不是補助五十億之具有「自主性」。

至於說高雄、台南二市增加幅度較低，此種說法僅屬「片面之辭」，並未說明過去利用大幅補助款導致水平分配不均的謬誤。比較合理的作法應在新財劃法的架構下，重新修改規範各縣市申請補助的法規命令。就當下試算增加三七五三億的地方財源言之，應徹底校正回歸中央與地方理性的財政分配機制。基於此次修正經驗，朝野皆應全盤檢討現有財政收支機制，「中央集權又集錢」的集權體制，已非長治久安的可行機制。