科技．人文聯合講座／國運籤的未來學

每一個人都有自己現世未來，除非生命終了。每種動物、植物也有未來，除非牠們命終；每個時代往往因為時勢、環境、社會、文化、政治轉變而有終結，接著以某種形式重新出現。大自然環境也是如此，如果沒有珍惜，數千年的人類在地球的文明就會走到盡頭。未來，永遠是人們最大的期待，也是最可怕的未知數。沒有人可以準確預測未來，卻能夠抱著戒慎恐懼的心來時時準備面對。

「人生天地間，如白駒過隙，忽然而已。」《莊子．知北游》的白駒乃太陽之比喻，人在天地之間的生命，如同陽光射過縫隙那樣的短暫。《莊子》書中對於生命無盡的外求，戒慎恐懼，對於生死了然於胸。然而，人們對於無盡未來的渴望探求，豈是莊子所能喝止。孟子從生命的承擔來說明人生的意義，「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」說的是生命的淬鍊與面對未來的承擔。窺見未來，並非是儒家本懷，范仲淹「先天下之憂而憂」更是儒家冰炭懷抱的仁者精神。梁啟超號飲冰室主人，非今人飲冰之樂。《莊子．人間世》：「今吾朝受命而夕飲冰，我其內熱與？」比喻國勢動盪，內心憂懼如焚。

據說古希臘從紀元前八世紀開始，在德爾菲山上設有阿波羅神殿，刻有箴言「認識自己」；殿內有裂縫，上置三腳椅子，女巫提皮亞（Pythia）手持月桂枝，一手托著澆水扁盤，聽取從縫隙上冒出的煙氣傳達神諭，諭示著未來。《舊約聖經．出埃及記》第三章第八節：「我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜之地。」神給摩西的族人未來應許之地。未來永遠是人類前進的根源動力，即使知道生命有限，依然不斷努力面對未來。一九八五年史蒂芬史匹柏監製「回到未來」（Back to the Future），描寫馬蒂坐上科學家艾默布朗博士發明的時光機回到過去，在那一九五五年遇上他父母的過去，最後又在驚險萬分下得以回到當下；這是現代穿越劇的前身。面對過去要有勇氣，回到未來何嘗不是如此呢？

唐代沈既濟著有傳奇《枕中記》，描寫盧生入京趕考不第，一日遇道士呂翁，相談甚歡；翁送青瓷枕，生以枕就寢，旅店主人正蒸黃粱。夢中盧生娶高門清河崔氏，登第，官運亨通，官至宰相，卻遭構陷，流放外地，平反後封燕國公，富貴終老，夢醒黃粱未熟。元朝馬致遠據此創作一齣《邯鄲道省悟黃粱夢》，老翁成為鍾離權，盧生被置換成呂洞賓。

「未來」眾人莫不關心，不論個人到宮廟抽籤或者問卜，甚至每年歲末國運籤，都是預測未來，報紙對此津津報導。現代科學主義興起，專業評論家所在多有，透過科學數據、專業知識預測未來世局。現在與未來互有因果關係，若無孟子、范仲淹的懷抱，哪能奢望未來；若無莊子、黃梁夢醒的警世，豈能豁達。面對未來，應有現在堅定的努力，也要有豁達心胸。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）