應對川普 修補兩岸 觀光先行

上海市副市長華源近日在台北舉行的「雙城論壇」上，宣示將積極推動上海居民赴台團隊遊。隔日，馬前總統也再度率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在哈爾濱舉辦的「兩岸青年冰雪節」，並到四川成都等地參訪，他表示很願意協助政府推展兩岸交流，促進瞭解，減少衝突。

兩岸若不交流，光靠武力嚇阻及所謂的「和國際上民主國家站在一起」，是無法達到和平的。民主陣營各友邦本身的國家利益及其軍人的生命價值，是重於自由民主價值的。兩岸關係最佳的終極目標就是「永久和平」。近年來，中國大陸在軍事、經貿及科技實力上日趨強大，且把台灣視為其核心利益中的核心，在其所謂「民族偉大復興」的號召下，所產生的堅強戰鬥意志應是高於台、美的，因此即使有台美所謂「堅若盤石」的關係，也無法確保安全。

台灣要追求和平，戰略口號必須有和平進程支撐。不論是「九二共識」、「兩岸和平倡議」或「堅持台灣主權、堅持民主自由的憲政體制，和國際上民主國家站在一起」的兩岸路線，都必須認同兩岸種族、文化、歷史的連結，刻意切斷或掩蓋這些連結難保和平。兩岸關係特殊，民族情感的解離是產生敵意的原因之一。

認同種族、文化、歷史的連結，也是兩岸官方交流的基本共識。民間也需有此認同，並經常進行實際的交流活動，例如文化、宗教、觀光、探親及祭祖等，而這些交流就是以低成本的和平手段降低衝突。「交流」一詞是個彈性的概念，上述交流是含指兩岸重新接觸，從民間開始，逐漸擴大到政府各層級機構的交流，以及雙方政治與利益之間的複雜關係，冀能產生上述兩岸基本連結以外的互惠連結模式，以及制度化的安全保障。

觀光交流也是一種戰略；它是一種促進和平的方略，涉及的商業項目很多，若能順利實施，將裨益兩岸人民的生計與經濟發展。

由於川普即將就任美國總統，他是一位崇尚現實主義及「美國優先」的領導人；他認知美國利益重於價值觀。台灣最佳應對之道就是修補兩岸關係，盡速恢復政府與民間的交流，而觀光是最適合先行的交流項目。

開放觀光是恢復兩岸交流的最佳起點，我方宜參考邊際主義理論，調整思維，以開放心胸看待這個以較小代價獲得較大成果的和平戰略選項。