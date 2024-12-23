川普「深知底線」 台執政者呢？

十九日民意論壇「李大維省思錄—如何因應川普二・○」一文，對台海未來四年和平充滿期待，主要原因就是川普「深知底線及理性為何」，而「這也是與商人進行交易時的基本思維」，個人深表贊同。

道理很簡單，因為商人最討厭戰爭，正如川普競選常攻擊拜登和自我標榜，就是自己是美國近代史上唯一任內不發動戰爭的總統。畢竟二戰後，這個國家發動或介入的戰爭不計其數，像眼前俄烏衝突、中東亂局、與我們命運休戚相關卻日趨緊張的兩岸局勢，誰能否認這都是美國力圖維持霸權之「系列單元」？

至於為何川普可能逃脫強權爭霸的「修昔底德陷阱」，借用哈佛大學冷戰問題專家艾利森研究古巴核彈危機得出「人才是歷史主角」，以及面對中國崛起，美國應採取過去與蘇聯互動時相同宏觀、包容的論點，他認為正如甘迺迪較不受組織程序與官僚本位主義等因素影響，川普也具此特質，是擅長談判交易的領導者。

像艾利森從古巴危機美蘇採取步驟的紀錄發現，至少有十幾種可能，會叫彼此一不小心就走向核戰。但即便Ｕ２偵察機被擊落，甘迺迪也再三略過大多數國家安全委員的報復性建議，讓赫魯雪夫有更多時間考慮因應。於是，這杯由「公開交易、私人最後通牒、檯面下祕密甜頭所調製的政治雞尾酒」，最終能避免雙方在喪權辱國與毀滅核戰之間作出選擇。

同理，從選前到選後，只要有人提及是否出兵協防台灣，川普總一改口無遮欄作風不願鬆口，這不就是「深知底線及理性為何」的最好證明？當然他與中國折衝，我們一定會成為博弈的戰術棋子，問題是面對中美結構性壓力，以偏狹意識型態治國的賴政府不僅無法趨吉避凶，還可能成為引爆戰爭的導火線，那麼在「和平無價」的川普眼裡，一旦成為「麻煩製造者」而拉高戰略上的「交易成本」，對台灣會更有利嗎？

所以川普任內，未來四年兩岸雙贏的關鍵，顯然還在「有人不知底線」的情況下，我們擁有多少「理性」，並於選舉時做出怎樣的抉擇了。