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對印、日、澳釋善意 陸戰狼消退 備戰川普2.0

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）

中國近期在涉外事務上「戰狼」風格消退，頻頻向鄰近大國遞出橄欖枝，包括過去幾年鬧得風風雨雨的封殺澳洲龍蝦與日本水產，以及中印邊界持續數年的武裝衝突等，都積極處理，顯見北京下定決心要騰出手，為即將登場的川普第二任期與其他國內問題做好準備。

本月廿日，澳洲政府證實，中國已取消對澳洲龍蝦的進口禁令，這也是最後一項澳洲受到中國抵制的貨品，其餘諸如葡萄酒、大麥、煤炭等已在先前放行。

十月，印度外交部表示，已就邊界巡邏問題與中國達成協議。隨後，印度總理莫迪與習近平在「金磚峰會」期間舉行五年來首次的正式晤談。本月十八日，中印雙方代表於北京再度碰面，會後宣布就邊界問題達成六點共識。

九月，中國政府宣布將逐步恢復從日本進口水產品。本月廿二日，中國政府將日本列入免簽證入境適用對象。同時，日本共同社也發布新聞指出，日本外相岩屋毅將於廿四日訪問中國，並與中國外交部長暨中共中央政治局委員王毅會面。

綜合以上，可以說，中國過去幾年與區域大國累積的主要衝突幾已一次拆彈完畢，日後可以心無旁騖的集中力量辦大事。相較之下，台灣政府不能只想用增加對美軍購的一招半式走江湖。

北京 日本 澳洲

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