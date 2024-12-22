不能窮孩子！ 財劃法過關解教師荒

財政劃分法修正案三讀通過，是解決中小學師資荒的福音。地方政府預算變多，就有錢聘任正式老師了，因為中小學老師的薪水是由地方財政支持。

教育經費是縣市政府支出最多的財政預算，雖然「教育經費編列與管理法」保障教育經費支出比例，但地方財政收入不足，就是沒錢聘老師。

根據法令規定，各級政府教育經費不得低於總預算二成三。以台中市為例，近年教育經費編列超過四成，其他各縣市也超過三成，遠遠超出法定比例。但地方財政來源不足，尤其非六都縣市工商不發達，缺乏地方稅收來源，預算皆仰賴中央統籌分配款。所以愈鄉下愈找不到老師，問題根源在於縣市政府沒錢，可以聘任正式老師。

為了保障孩子們的受教權，教育經費編列與管理法也規定，各縣市政府必須設立地方教育發展基金專款專用。不論地方編列的教育經費，或者中央給的各種教育補助，皆會進入基金當中。包括老師的薪水、校舍修繕、設備更新，全部都由基金專款專用支出。其中，教師薪資是最主要的用途，包現職老師的薪水、公保、退撫金編列，都來自基金。

當地方教育發展基金沒有足夠的財政來源，自然沒錢聘老師、更新課桌椅及廁所。縣市政府為了省錢，只好聘任代課、代理老師，來幫孩子上課，因為代課只需付鐘點費；代理老師先前寒暑假不支薪，又不用編列退撫預算，省下來的錢就可以應急，多找幾個代課老師來教書。

越窮的縣市，代理、代課老師越多，教學品質不穩定，正是拉大城鄉差距的關鍵因素。說穿了，就是縣政府太窮，沒錢聘老師。「財政劃分法」修正通過，以新北市為例，每年估算增加三四○億預算，照過去教育經費編列比例，教育經費將增加超過一百億。如此一來，大家可以請議會監督，各縣市政府可以逐年增聘正式教師。

再窮也不能窮孩子！財劃法修正過關了，該給小孩的老師，一個都不能少！