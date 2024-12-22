罷免連署附身分證影本 保障民主

立法院修正公職人員選舉罷免法，規定罷免提議人及連署人名冊，須附身分證影本，以防冒名連署，確保連署真實性，避免過去曾發生以死者作為連署人，或未經本人同意冒用連署的情況，卻引發部分民眾質疑罷免意願可能受到影響。

公職人員選舉罷免法第十八條明確規定，選舉人投票須憑本人國民身分證領取選舉票，總統副總統選舉罷免法第二十三條也要求總統副總統候選人連署，須附本人國民身分證影本。這些規定的設計目的，是為保障民主程序的公正，防止冒名或偽造情事。

罷免權的行使與選舉權相輔相成，其目的是讓民眾監督並淘汰不適任的民選公職人員。罷免連署附上身分證影本的要求，正是基於相同考量，既是對連署意願的保障，也能有效避免冒用或不實情事發生。

然而，內政部對此修法表示遺憾，認為可能影響民眾參與罷免案提議及連署意願，限制人民行使罷免權。主要理由在於，可能引發個人資料外洩，進而降低罷免連署意願。惟實際上，當政府相關機關能夠明確規範影本的保存與銷毀機制，並加強資料安全管理，便能有效消除民眾的疑慮。

罷免權的核心價值，不在於滿足政黨間的鬥爭或意識形態的對立，而是保障民眾的公共利益。因此，檢附身分證影本能讓連署者更為謹慎，確保連署行為是經過深思熟慮後的決定，而非一時衝動或受他人影響；不僅能提升罷免連署的品質，也能避免濫用罷免權，讓罷免機制更符合民主原則與程序正義，所以並非是對罷免權的限制，反而是對罷免程序的強化。當罷免連署的每一步驟都能經得起檢驗，罷免結果的正當性自然更具說服力，也能降低爭議與社會對立。

選舉投票須出示國民身分證、總統選舉連署須附身分證影本，並未對選民或連署人意願造成明顯影響。這是因為多數民眾已理解這些規範的必要性與保障性質。同理，罷免連署要求附上身分證影本，也應視為合理規範，確保連署公信力，讓公眾能更加信任罷免結果，並讓罷免更具合法性，也能避免罷免成為政治鬥爭工具。