名家縱論／被Podcast顛覆的主流新聞

川普坐在全球最紅的Podcast主持人喬羅根對面，在播音間談到已故哥哥與酗酒的奮戰，一千三百萬次的觀眾在YouTube觀看，感受川普人性化的一面。

喬羅根紅了很久，「喬羅根體驗」邀請過很多創業家如馬斯克、政治人物、演員、運動員、遊戲玩家上節目。他會問些傳統採訪沒人問的問題，更犀利的是扮演反面顛覆的角色。但他不像川普用譁眾取寵或性別歧視的方式引人注意，他忠於自己的價值觀。從二○一三年紅到現在，有超過兩千集節目，訂戶一千一百萬。

川普再進白宮，幕僚歸功Podcast（播客）打敗主流媒體。競選期間，川普至少上了六個當紅播客的直播，因此觸達非常多年輕選民，也催化年輕選民的投票支持。播客再次讓世界看到主流媒體邊緣化的新衝擊。

過去十年，播客已經從小眾愛好轉變為準主流媒體。去年調查顯示，十二歲以上美國人中，四成每月至少收聽一次播客。傳統媒體對年輕人的吸引力逐年下降，但播客影響力持續上升，並吸引那些遠離傳統媒體的人。

國際播客也大爆發。全球活躍播客數量現已超過五百萬個。他們提供觀眾一種直接、未經過濾的方式獲取訊息，直白又感性的說故事，被稱為「敘事新聞」或「聲音新聞」。

二○○四年問世、二○一四年起飛。因為系列犯罪推理和各種說故事播客突然風起雲湧，變成流行文化的當紅炸子雞，被稱為「聽覺的革命」。

年輕人湧進播客新聞，關鍵在哪裡？不但任何時間能用載具聽新聞，而且有更深度的報導和人性的對話。如今，聽眾正繞過曾經幾乎壟斷新聞和文化的網路與紙媒，收聽獨立的聲音。美國人越來越多選擇播客而不是主流媒體，世界真的變了。

當下傳統媒體已經失去讀者信任，資訊傳播速度極快的世界中，傳統媒體的電視、報紙和廣播正在努力跟上播客腳步。

紐約時報二○一七年就由政治記者巴巴羅開張「The Daily」，每周五次、每次廿分鐘，深度解說每天重大問題，成為紐時的旗艦，帶動整個播客產業快速成長。迄今已下載卅億次。紐約時報當年創設新聞播客，主要想到讀者用聽的就可和每天的大事與時俱進，還請來記者採訪各界人士，輕鬆或嚴肅的聊天論辯，變成紐時新聞展示櫥窗。

著名的公共廣播NPR，最受歡迎的播客是NPR政治播客、廣播TED和Planet Money；後者是財經節目，用創新的對話解釋經濟，大受歡迎。

英國衛報二○○六年就開播「新聞檯」的播客，後來更名「衛報新聞與媒體」；二○一八年播出「今日焦點」更是風靡全球，每天廿到廿五分鐘，帶聽眾深入全球重大新聞，包括MeToo運動、中東政治。

傳統新聞媒體需要不斷創新，以保持活力並擴大影響。把播客當成新節目孵化器或招牌產品，整合其他新創媒體產品，是最新策略。用聽覺新聞擴散到每個角落的音頻趨勢，連以印刷為核心的紙媒都得擁抱播客，並以嶄新的方式吸引觀眾，也再次活化新聞。

播客在台灣也風靡，二○二○年被稱為台灣的播客元年，接著進入聲音經濟爆發期！二○二一年成長高達二○○％，收聽人口主要是廿三到四十四歲，其中大學生占六成五，平均每人每天收聽播客五十八分鐘。但新聞媒體製作的優質新聞深度報導迄今不多，有些媒體如《天下》已經在製作每日新聞播客。

播客現象像是一條鯰魚，已然在傳播界形成熱帶擾動，帶動媒體改變，未來會掀起什麼樣浪潮？不由得讓人期待呢。（作者為政大傳播學院教授）