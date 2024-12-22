聽新聞
0:00 / 0:00

野蠻擋修法 綠只因被踩到痛腳？

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

當選罷法等三法修正案通過，韓國瑜深夜回家裡，在臉書上發出了「Let's call it a day」並秀出晚餐，也提到自己沒有受傷，別擔心，反映了在野黨不得不反制野蠻執政黨而戰鬥的情境！

相對地，賴清德總統也發布臉書表示，三項法案未經充分討論，剝奪了人民監督的權力，更悖離民主國家人民作主的真諦云云。但賴總統可曾想到，民進黨在國會內外燒起趁夜砸窗，及青鳥之亂的暴力之火？這樣的行徑是捍衛民主？可曾反省，不斷杯葛議事，用暴力或威脅來阻擋議事推動，究竟哪個黨在悖離人民作主的真諦？

賴政府五二○上台後，在國會朝小野大生態下大玩抗爭策略，此次議場內外抗爭更顯現出：

首先，杯葛議事已淪為老套路，大玩程序討論遊戲，全然不觸及法案實質內容。再不行就霸占主席台或搶走麥克風，不讓藍白委員發言或表決；再來，對宣告藍白沒有討論就通過惡法，從國會改革法案一直到如今的三法修正案都是這套路。最後就聲請釋憲，讓大法官來幫忙撤法案！

其次，杯葛的法案與行動都為執政黨護航。民進黨為了擋住三法，利用行政優勢，叫走該備詢的行政院秘書長，不讓藍白立委質詢，暴露不願審查預算的正是民進黨自己。在立院沒有堅強的論述與論辯，只知搞小動作阻礙議事；對外卻高喊在野霸道、野蠻，刮在野的鬍子多大聲，自己的鬍子卻不先刮乾淨！

最後，為了阻擋三法修正案通過，民進黨竟到處宣傳「三惡法若是通過，就是毀憲政」，好像國家就要垮了！場外的青鳥只會喊抗中保台，卻不了解執政黨為何一直阻擋與杯葛法案審查。三法修正案真的毀掉台灣民主自由？還是監督民進黨施政，正好踩到綠營的痛腳？

執政黨 民進黨 藍白

延伸閱讀

賴清德批硬闖3法案 許宇甄：不修法難制衡反民主巨獸

左正東：民進黨思考爭取白營回流選票 沒想解決僵局

綠揚言窮盡手段擋三大法 藍回嗆：若不公布賴總統帶頭違法

立院通過三法案 周春米憂影響重大建設 要立院懸崖勤馬

相關新聞

不能窮孩子！ 財劃法過關解教師荒

財政劃分法修正案三讀通過，是解決中小學師資荒的福音。地方政府預算變多，就有錢聘任正式老師了，因為中小學老師的薪水是由地方...

星期透視／破毀民主櫥窗如何自詡民主？

「國會是民主的櫥窗」，這是長久以來的普遍認知。準此觀之，本周立院呈現的亂象，無異在自詡台灣民主成就者臉上重重打了一個巴掌...

野蠻擋修法 綠只因被踩到痛腳？

當選罷法等三法修正案通過，韓國瑜深夜回家裡，在臉書上發出了「Let's call it a day」並秀出晚餐，也提到自...

名家縱論／被Podcast顛覆的主流新聞

川普坐在全球最紅的Podcast主持人喬羅根對面，在播音間談到已故哥哥與酗酒的奮戰，一千三百萬次的觀眾在YouTube觀...

綠暴力雙標 威權新黨國

民進黨號召、鼓動的「青鳥」，差點衝進立院，再度將民進黨「迷戀暴力」和「雙重標準」的本質展露無遺。

罷免連署附身分證影本 保障民主

立法院修正公職人員選舉罷免法，規定罷免提議人及連署人名冊，須附身分證影本，以防冒名連署，確保連署真實性，避免過去曾發生以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。