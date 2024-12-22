星期透視／破毀民主櫥窗如何自詡民主？

「國會是民主的櫥窗」，這是長久以來的普遍認知。準此觀之，本周立院呈現的亂象，無異在自詡台灣民主成就者臉上重重打了一個巴掌。喧鬧拉扯中，立法院帶給世人的活脫就是「香蕉共和國」的圖象，而非有序民主。

民主強調「數人頭代替打破人頭」，故除非出現緊急狀況，政策應由掌握多數一方決定。少數儘管不滿，也僅能依循既定程序表達，徐圖未來取得多數再翻盤。英國國會為民主議會之母，長久以來反對黨自我定位為「英王陛下忠誠的反對黨」，雖然矛盾，卻反映民主國家君子之爭格局。

議員若不滿多數議決而出現脫序言行，英國議長會呼名要求離場。議員被呼名後，所屬政黨黨鞭便會趨前緩和其情緒並伴隨離開議場，歷史上很少出現政黨挑戰議長裁決情事。這代表政黨對議長裁示的尊重，因為支持議員脫序的政黨只會招致選民反感，未來更不易在選戰中贏得上風。

台灣的問題在於有相當比例選民不承認國家體制的合法地位，故民進黨採取激烈抗爭手段破壞體制穩定，卻仍不必擔心失去選民支持。也因此，民進黨就算取得執政權，對抗議會多數的手段不但未見和緩，反而愈來愈激烈。對支持者而言，對「不合法」的體制，砸爛民主櫥窗並不足惜。

然而，議會是匯集民意、取得決策正當性的重要場域，功能一旦受到破壞，政府決策的合法性便只能訴諸直接民意。但直接民意卻容易受到政府機器操弄，當執政者倡言以直接民意取代議會決策時，民主的喪歌便已悄然奏起。歷史事件斑斑可考，拿破崙稱帝、希特勒廢除國會等，皆以公民投票遂其狼子野心。故而，儘管議會民主不算完美，惟豔羨西方民主成就，除了強化議會功能並無其他選擇。

議會匯集民意，意見衝突在所難免。為了維持議會的穩定運作，議長的角色便顯得十分關鍵。無論是內閣制的英國或是分權制的美國，對國會議長均賦予尊崇地位。例如，議長並非如台灣是立委宣誓就職後才互選產生，而是先協調就職後才帶領國會議員宣誓；因為議長代表議會，議長沒就職，議員又如何有職可就？此一程序上的象徵意義，使得英美國會議員，在議場上均禁止惡言批評議長。

上世紀美國眾議院議長雷本便曾告誡議會同仁：「議長是國會的僕人和代表人…貶低議長職位的威望，也就大大貶低了眾議院本身的威望。不管公開或背後攻擊議長職位，必然會為將來留下混亂及不良政府的劣跡，其理由並不是議長為神聖不可侵犯的職位，而是議長乃國會權力與尊嚴的化身。」英國議會甚至為議長設立獨立基金，用以支付議長的薪俸與福利，避免議長為了五斗米而須向議員折腰。尊崇議長地位，目的當然是為了讓議事能有序進行。英國前首相曾如此描述議長的威儀：「嘈雜的國會一旦聽到議長起立的法袍婆娑聲，再桀傲不遜的議員也會安靜回到座位」。

遺憾的是，本周立院抗爭不但出現推落國會議長情事，還有執政黨立委當面嗆立法院長「呷賽」，甚至到辦公室門口要院長「滾出來」。如此貶損國會議長，當然傷害了國會的權力與尊嚴。執政黨立委既不承認體制的合法性，又豈會在乎立法院能否發揮既定功能？

（作者為中華戰略學會研究員暨中美文經協會理事）