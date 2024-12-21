少數服從多數很難嗎？

繼太陽花學運之後，十二月十九日深夜國會議場玻璃再度被民進黨委員打破，他們撞開皮門後，以三秒膠黏死門鎖、以機車大鎖鎖門，意圖使院會無法召開；翌日的抗爭過程中更是粗魯無禮，在神聖的民主殿堂打起摔角擂台，使立法院宛如毫無秩序的蠻荒叢林，也導致立法院第十一屆第二會期第十四次會議被迫延後開會，使一個民主國家該有的素養與秩序蕩然無存。

這就是我們認識的民主進步黨，只要對執政當局不利，就抗爭到底，只要與自己立場不同調，絕對以脫序叫罵與肢體暴力杯葛議事，口中高喊沒有討論沒有民主，卻動輒以冗長發言、海量動議提案拖延程序，萬變不離其宗，他們的主旨就是變相戒嚴，塑造一言堂，避免重大民生法案通過，也協助執政黨規避監督及被課責。

院會這次討論的《公職人員選舉罷免法》，是為了避免濫行罷免，徒耗社會資源與造成社會動盪；《憲法訴訟法》是希望能提升司法平衡之合理性，；《財政收支劃分法》是使地方與中央財政回復公正的分配；《揭弊者保護法》、《老人福利法》與《就業服務法》，更具福國利民，強化社福保障與鼓勵揭露非法的宏觀願景。

但是，民進黨已經將五月國會改革法案時的衝突複製貼上；更有甚者，破壞議場公物，將《立法委員行為法》第二章倫理規範中第七條「立法委員應秉持理性問政，共同維護議場及會議室秩序」視為無物，並且違反同條第一項第五款「破壞公物或暴力之肢體動作」、第六款「占據主席台或阻撓議事之進行」等規範，這當是理性問政，以理服人的國會議員該有作為？

韓國瑜院長考量現場紛亂，為秉公處理，才依《立法院議事規則》第六章進行舉手表決，但反遭民進黨非議，認為不使用表決卡是扼殺民主；又院會進行表決時，只要討論議案有違黨意，綠營必依《立法院議事規則》第三十九條要求重付表決，縱使表決結果無力回天，仍要拖延時間，延宕議事程序。

綜觀第十四次院會的議事進行，只能用「荒腔走板」來形容，綠營師出無名，鴨霸硬拗，煽動青鳥上街的行為，只是將難能可貴的民主真諦踩在腳下，淪為國際笑柄；可以預想的是，縱然法案通過後，執政黨會對表決通過的議案不予執行，並針對經表決三讀通過的法案，再度請行政院提覆議案或聲請釋憲。

民進黨在立法院的席次之所以會淪為少數，代表民意希望在野黨能制衡監督執政黨，不能使一黨獨大或施政一意孤行，這當是執政黨該有的警惕；而且，「少數服從多數，多數尊重少數」是小學生就知道的民主原則，試問綠營的立委諸公們，「少數服從多數」有很困難嗎？