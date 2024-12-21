星火燎原 防減災規畫應隨需求調整

工廠及倉儲空間發生火災，關乎企業長久以來所辛苦建立的信譽，一旦發生重大災害，將有各式公安責任被追究。本次大肚倉儲火災，雖該空間處施工階段尚未移交予全聯公司，但全聯身為台灣知名度極高企業，仍被推向社會輿論的風口浪尖上，牽一髮動全身，在在印證台灣企業與企業間千絲萬縷相依相存的複雜關係。

近年來台灣大缺工、人口高齡化、新生兒逐年遞減趨勢下，對於勞工的高度需求性，促使大量外國勞動人口挹注台灣並且逐漸融入台灣社會，對於台灣經濟與社會發展已有著不可或缺之重要性。但由近幾年工廠火災事件中，卻可窺見受害者名單開始出現非本國籍勞工，南韓鋰電池工廠火災事件多數受害者即為外籍移工，更顯示外籍移工在整體空間安全性不足的工作環境中，其生命安全已受威脅並未受妥善保障，應將基本的風險辨識與溝通、應變作為、善用防減災設備之能力，用作必要且重要之員工訓練項目，而非草草招工、倉促上工，漠視勞工最基本生存的權利。

縱使是身強體壯反應敏捷之青年，在人力相對充足且視線相對明亮的白天，面對不利情境的火煙面前仍難全身而退；單靠未受訓練的人力毫無目的、規畫的應對及避難，猶如以卵擊石，往往功虧一簣。

施工中火災，往往僅以微小之星火，便能造成燎原般的傷害。風險無處不在，只要有人的地方便存在風險，風險存在事實意味災害發生機率不可能為零，因此面對災害，唯有關注與落實平時減災作為與減少風險的產生，最是關鍵必要。

冷凍倉儲空間屬特殊空間，為滿足保冷需求，充斥大量泡棉和ＰＵ材質，致使火災發生時發煙量極大。不同的儲藏設備、不同的能源需求、不同的空間配置、不同的作業型態，不能以相同的防減災及風險需求一以視之，其防減災規畫更不應比照工廠，從而忽略特殊倉儲空間潛在風險。

本次火災事件更顯示對於密閉性較高的冷凍冷藏倉儲空間，國家標準的耐燃材料規範或許需要尊重災例進行修正；倉儲隔間材料或可另行規範，在成本考量、倉儲需求與公共安全間尋思更好的材料或改善方法，以取得盈利與安全間的有效平衡。