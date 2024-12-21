政策中止 別縱容政府跳票

台灣進口紐西蘭乳製品明年就要邁入零關稅，很可能對本土產業造成不可逆的衝擊。政府為鼓勵國人多喝鮮奶，幫助國內酪農應對紐西蘭乳製品進口衝擊，提出「班班有鮮奶」政策，立意看似良善，但因事前未經完善的規畫和協調溝通，執行期間出現冷鏈不足、配送不及、人手欠缺、受益對象公私立有別，導致亂象叢生、爭議不斷。該項政策總算喊停，農業部卻將停辦的理由，歸咎於各界支持不足，讓人質疑這樣粗糙的決策品質，主事官員難道不該負起責任？國人更關心的是，經過十二年準備和調適，我國酪農產業是否已經做足準備來應對挑戰？

台灣年生牛乳產量為四十七點二五萬公噸。隨著國人飲食西化，乳品消費也隨之增加，需仰賴進口補足。二○二二年進口值突破九億美元。由於國內生乳多轉成鮮乳供應，製成奶粉、起司等乳製品相對較少，進口產品以乳酪、乾酪、乳製品塗醬及乳粉為大宗；二○二三年液態乳實際進口數量為五八三二一公噸，其中包含鮮乳三八九一九公噸，主要來源為美國，部分來自紐西蘭；保久乳主要來源國為紐西蘭。牧草是乳牛重要食物，台灣長期靠又貴又不穩的進口牧草補充，如何提高自產率，對降低生產成本至關重要。

紐西蘭擁有二百年的乳製品傳統，生產多種乳製品，牛奶年產量二一二○萬公噸居全球第七位，百分之九十五以上出口到全球一百三十多個國家。乳製品被稱為紐西蘭的「白金產業」，亦是紐國最大出口收入來源，每年出口總額約二六○億紐幣，該國的全脂奶粉出口量值均為世界第一，主要係透過政府力量協助提升競爭力。不過乳牛也是該國主要的甲烷生產者，最近該國政府放棄了對農民的排放徵稅計畫，雖受到農民歡迎，卻留下未來如何準確控制甲烷排放的問題。

台灣進口紐西蘭乳製品明年就要邁入零關稅，由於紐西蘭乳製品品質不差，價格卻較台灣產便宜甚多，自然會對國內乳業造成壓力。問題是台紐早於二○一三年即簽署經濟合作協定，同意二○二五年紐西蘭乳品輸台關稅將降至零，亦即政府有十二年可擬訂政策來協助國內酪農升級、轉型甚至轉業，每年亦編列高額預算來執行此任務；二○一三年業者即要求政府應針對台灣酪農如何降低成本、提高競爭力提出配套政策，並比照先前養豬業受到進口威脅設立基金的模式，設立酪農產業基金，強化鮮乳標章認證與消費意識，提出離牧補償方案，學者也呼籲政府應提出產業的政策白皮書等。

如今十多年過去，這些訴求政府具體回應了嗎？這期間有關輔導酪農產業執行成果及經費運用，政府有必要向國人公開說明並接受檢驗！

當初政府宣稱台紐經濟合作協定對台灣實質ＧＤＰ將增加三點○三億美元、出口增加六點二四億美元，也為我國朝向融入區域整合、布局全球跨出重要的一步。如今十多年過去了，紐西蘭已是ＣＰＴＴＰ、ＲＣＥＰ會員國，而台灣卻還未加入任何區域經濟合作組織。政府屢以加入區域經貿組織為由，開放對國人健康有極大風險的食品進口，例如開放含瘦肉精美牛、美豬、日本有核食風險的食品、有狂牛症風險的加拿大全齡牛肉等進口，但加入區域經貿組織迄今無一兌現，且當初信誓旦旦會嚴格把關也都跳票。民眾不應該再縱容政府官員！