班班亂象必須引以為戒

我的女兒是基層教師，她和許多導師的共同困擾是，上午的下課時間都在「緊張」中，因而影響如廁。有一回她正在上廁所，學校突然廣播「鮮奶提前送達」，被迫匆匆趕回班上分發鮮奶，並盯著學生喝奶。

「班班喝鮮奶」就像空襲警報，當鮮奶車抵達學校，不管老師和學生正在做什麼都要喊停，趕緊處理鮮奶。缺乏冷藏設施，須立即分發鮮奶讓學生喝掉。

和營養午餐相比，鮮奶送達更難掌握。餐車十點多到校，鮮奶車到校時間更亂，校園上午都在「備戰」中。

七點多鮮奶送達，或剛吃早餐，或尚未吃完乃至還沒吃，因而有些人喝不下鮮奶。十一點多送來鮮奶也是困擾，學生營養午餐吃不下，廚餘變多又浪費食物。

女生如廁時間較長，怕「鮮奶警報」突然響起。學生玩瘋了、沒聽到「警報」，或是性子野、不理睬「警報」，也影響喝奶。有的學校範圍大，學生較晚回到教室，等他們拿到鮮奶並喝完，已是上課時間。

下課時間過了一半，或是快上課了卻遇鮮奶車到校，勢必影響正常上課。學生請假，鮮奶怎麼辦？教室裡又沒冰箱！

「下學期還想喝鮮奶？」絕大多數學生都說不要。寶貴下課時間被占用，鮮奶送達時間不定，擾亂生活秩序、影響師生心神。象牙塔裡的政策草率制定、缺乏配套又和實際校園脫軌。

如今「班班喝鮮奶」雖喊卡，但過程中的諸多困擾乃至亂象，政府應引以為戒，不要再添亂。