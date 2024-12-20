農業部別把錯甩鍋學校

行政院長卓榮泰拍板定案，下學期起全面停辦「班班喝鮮奶」。各國小總算可以恢復正常作息，不必鮮奶一到校就如同防空警報響起，全校陷入混亂狀態，而教師們也不必再盯著學生把鮮奶喝完，可以鬆好大一口氣。

但是關於停辦班班喝鮮奶，筆者身為第一線的教育工作者，認為有兩件事必須釐清。首先，有媒體報導是因為全教總出面反對，所以行政院才會決定停辦這項照顧學子健康、替學子們補鈣的政策，這種一邊美化錯誤政策，又一邊找「替罪羔羊」的做法非常惡劣！明明整個政策從決策到執行都漏洞百出，配套也不夠完善，因此才造成教育現場的諸多亂象，如今卻想把過錯甩鍋給替學校教師發聲的全教總，而農業部卻毫不見檢討之意，實在相當不應該。

其次，班班喝鮮奶停辦後，這學期選擇喝豆漿的學生，其權益要由誰來負責？按照農業部的規畫，這學期總共會喝四十四次鮮奶，選擇喝豆漿的學生卻連一罐也沒有拿到，農業部是打算就這樣蒙混過關，把這些選喝豆漿的學生當次等公民、把喝不到豆漿的責任也推給學校？還是要負起責任，把喝豆漿的次數給補足？農業部絕對還欠學生家長們一個公允的說法，不應該逃避責任！

行政院停辦班班喝鮮奶的錯誤政策，這種壯士斷腕的做法雖值得肯定，但行政院團隊更應捫心自問，為什麼會搞出這麼大的烏龍而難以善後？如果只想止血而把責任往外推，那麼日後絕對還會再出現這種低級的錯誤政策。