振興技職教育莫再遲疑

每天打開報紙及電腦求才頁，真是人於浮事、事於浮人。賴總統任職行政院長時說，台灣有缺工、缺人才等五缺，莫可輕忽！何以致之？有人謂：技職教育式微，制度趕不上時代需求，且教育機構及社會人士誤以為改制「科技大學」即是解方。

關鍵是，人才培育既非計畫經濟所控，亦非市場經濟導向能應變者。改名、改制乃因應時代而衍變，既提升人力素質又兼籌國力發展，一舉兩得，卻恐是新瓶裝舊酒，無力改變「有疾致病」窘象！故建議如下：

宏觀面：第一，建立高層次、高戰略性的國際性技職教育諮議委員會與分組制度，備諮詢、領導、興革、永續發展政策的功能。第二，薈聚各部會協作，以利產學人力資源規畫與布局，強化人力因應、應用與稽核調控。建置產業、教育與培訓機構間之鏈結與合作平台，群策群力，務實而作。

中觀面：首先，廣納各類專才、通才於技職教育課程委員會，並建立技職教育課程人才庫。其次，課程宜三年一小修，六年再精進，七年以上大修，以推陳出新。復次，每年宜進行課程、教材意見普查，並建立國內外技職課程與材料資料庫，供比對、比較、參酌及改進研發用。再者，建立技能檢測之效標與規準，與國際企業並駕其驅。

微觀面：其一，強化技職教育師資培育單位能耐，此時應以「技職教育」學院紮實設置為鵠的，以歷史悠久、聲譽卓著的系所融合衍成。教育部應糾正師資培育單位被迫裁撤、分拆招生，防止人去樓空，兩頭皆空！其二，慎選委員成員，視其專業精湛度任用之，每年注入新血騰籠換鳥，加速創革。其三，課程改進並非科目內容增刪、時數調整、項目易換，而是新舊元素如何採廣域範圍、精實融合。美國技職教育採用「職群」（廣義產業整合）理念，主要職群只有十六個，台灣卻是多到令人訝異，因為不肯移樽就教，故閉門造車。

最後，邀請系統工程與分析專家，參與技職變革與課程規畫發展。第一階段應釐清來龍去脈，完成系統組織圖、系統專案項目關係圖、資料圖、問題圖、案例圖、品質控管圖等，並導入大數據及ＡＩ建模，不能老是靠某些人「說了算」。第二階段，將調查資料公布周知，並由秘書處提案討論。第三階段，循序而進，技職教育制度與人才培育為國家大事、經濟發展瑰寶，應速建立可長可久之政策與制度。

環觀歐、美、日各強國，半邊天下，能育才及舉才，技職教育功不唐捐，足令人深思與汗顏！火車雖過站，仍需急起直追，莫等待、莫遲疑。