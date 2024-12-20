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防制二手菸害 應與時俱進

聯合報／ 陳頓／大學兼任助理教授（台南市）

近日校園有很多工程，多次看到工人在校園內抽菸，若勸阻還常被對方怒斥。拍照錄影後，卻不知如何檢舉。

菸害防制法於八十六年三月頒布，一一二年修正部分條文。其中第十八條明訂學校全面禁菸，違反者處新台幣二千元以上、一萬元以下罰鍰。

然而發現有人在校園抽菸應如何檢舉？經查，衛福部網頁問答集「想檢舉二手菸害應經什麼手續？」得到如下項目：

「得就近向所在地衛生局檢舉或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線，檢舉各類菸害違規案件，請提供「檢舉人」之基本資料（例如姓名及聯絡方式等），及「被檢舉人」相關違法事證（例如數位照片、錄影檔案）、違法事實、時間、地點及項目等。」

原來從二○一二年至今，檢舉二手菸害只能透過電話，卻要求提供數位照片、錄影檔案等資料；試問市內電話如何提供？不但無法線上受理，竟然連電子信箱都沒有；花了很多經費宣導民眾檢舉，唯一檢舉方式竟只有電話一途！

各級學校網頁都有宣導不可抽菸，又說明校方以規勸和教育輔導為主；學生或其他檢舉人需自行撥打免費申訴服務專線就近通知當地衛生局，仍只有市內電話一途。

無怪乎違反菸害防制法之稽查成果，經中央與地方「加強稽查執法」，近二年每年疑似違反菸害防制法案件數，各僅查得二千多件，都只注重違反第十五條「製造輸入販賣供應展示廣告」；二手菸害防制卻沒有檢舉成效，只有透過問卷調查「推估」禁菸公共場所的二手菸暴露率「下降」。希望衛福部與時俱進，立刻研議開辦線上檢舉，以落實菸害防制的執行成效。

抽菸 校園 衛生局

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