憲法裁判走調 才該被藐視

「藐視國會群眾」以少數包圍在野席次占多數的國會，十八日又上街頭，把修正憲法訴訟法列為罪狀。這些呂秀蓮口中「以為抗中就很神氣」的新世代，一直是站在勝利者那邊，享盡了大法官繞過多數決以捍衛執政黨的戰果，從來不是近年來憲法判決犯錯下的受害者，也難怪「抱團械鬥」，不能讓憲法法庭判決的產量降低。

這些意圖重現太陽花場景的「藐視花」，主張憲法訴訟法不能修，是為了保障人權。「藐視花」真的瞭解在許宗力帶領下，憲法法庭表現如何嗎？他們不懂。他們不是在婚姻中堅守忠誠的元配、不是年金改革中被羞辱剝奪的退休公教、不是期盼有公正外部司法制度以免於職場霸凌的公務員、不是在戒嚴時期一心為國投入公益的慈善團體、不是財產和權限被充公的農田水利會、不是擔憂健康風險不想吃下萊豬的地方選民。「藐視花」對近年來的憲法判決墮落到何種程度，十分無知。

上述涉及婚姻、地方自治、文官等憲法上的「制度性保障」，在許宗力上任之後都神隱、淡出了的憲法舞台。大有問題的是，人民引述以前的判例來期待大法官救濟，換來的卻是憲法裁判裡對舊見解的隻字不提，彷彿從未有過這些判決。例如，定調通姦罪違憲的釋字第七九三號、法院審判要保障離婚自由的一一二年憲判字第四號，卻沒有出現婚姻的制度性保障；解釋地方議長記名選舉合憲的釋字第七六九號、宣判地方議會無權立法限制萊劑的一一一憲判字第六號，卻沒有出現地方自治的制度性保障；解釋年金改革合憲的釋字第七八一至七八三號，卻沒有出現公務人員的制度性保障。

甚至在許宗力還不是司法院長時，曾在釋字第五八三號不同意見書中很明確表達「制憲者…讓司法權直接掌懲戒…強化對公務員權益保障的意圖，彰彰明甚…」。時隔十六年，人民拿著同一個憲法問題，又向大法官求救，審理一一一年憲判字第九、第十號時，許宗力卻直接神隱迴避，導致憲法判決大轉彎、護航行政權，認定懲戒是行政的原始權限，狠搧公務員一個大巴掌。

憲法法庭在許宗力任內，解釋愈寫愈長，人權保障的理解卻愈來愈撲朔迷離。許多期盼以舊見解來救濟的人民，落得被冷處理。大法官們卻連承認新官上任三把火，坦白承認自己不再援引舊見解、負起道德責任的勇氣都沒有！如此憲法裁判，真的是多多益善？只怕這才是「藐視花」們最該認真藐視的事。