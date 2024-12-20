缺防災意識 工地管理短板

昨天下午開車經過鎮上的連鎖超市，恰逢路口紅燈停車；等紅燈時看了超市牆邊，有電瓶車電池交換充電站，充電站旁放了一只乾粉滅火器寥寥充數，心裡正想著這些鋰離子電池熱失控燒起來，至少得用上數以百噸計的水才控制得住，擺一只無法滅火的滅火器居然能混過去，業主跟地方政府消防局這種防災意識與知識，真是太馬虎了！

此時收音機傳來，全聯興建中的倉儲工廠發生駭人聽聞的火災，據火場消防隊統計，由失聯轉為罹災人數仍在上升中。火災並不可怕，可怕的是一次又一次的火災發生之後，民眾仍未能督促政府訂出有效的防範對策，或這些對策打折執行以致無法收效。

全聯主業是物流及民生用品零售，廠房營造建築並非其可控制的本業，在沒有催促趕工的前提下，這次火災死傷與經濟損失責任，應由負責營造方完全承擔。然而令人憂心的，正是國內營造廠對於分包商共同作業工地的管理，實在無法令人放心；如依報導揭露，起火點位於地下室的隔熱保溫材料，被施工火星引燃，那麼若未確實管制工地物料存儲與高危險性的動火作業，致使隔熱保溫材料被明火引燃並加速引燃其他可燃物，則地下室封閉場所火速迅猛造成人員傷亡即事出有因。

營造業工地依施工專業需求實施分包，然而分包商的管理卻是國內營造廠的短板。據報導，此次案例顯然動火作業管理存在缺失，簽派許可時，未能落實高危險性材料與明火隔離。恰如前述超市牆邊充電站的滅火器，看似有防範，實則沒效果，只要不出事則得過且過。工地上的高危物料，如乙炔氣瓶、氧氣瓶、瓦斯罐、防水塗料、油漆稀釋劑、隔熱保溫泡棉、保麗龍、機械引擎燃油；加上產生明火的高危機機具，如電焊機、砂輪切割機、乙炔火炬等多不勝數，這些物品的存放早有規範，然而再多的規範都難逃使用鐘點工（臨時工）欠缺危害認知、未落實防範危害訓練的弊端；這種訓練並非有簽到即可，而是需要鐘點工人員及雇用點工的分包商，能確實指認出危害在哪？為什麼產生危害？及應如何防範危害、積極參與共同作業會議，決定施工流程與動火作業簽派，以確保安全無虞。

近期勞動部職安署已發布職業安全衛生法修正草案，職安署應把握此機會，提出消防法立法後被削去的職場防火管理機制，畢竟發生火災造成勞工死傷的職場，不論是工地或工廠，都是由勞工的雇主所管理，與一般場所之所有人與受眾均有所區別。火災特性規模與一般場所更無法相提並論。

火災的職災預防，應充分回顧、記取事故經驗，並據以回饋至法規修正而施行。主管單位必須依據風險程度，提列治本或防範未然的方案與法律規範，以要求雇主從組織、人事上承擔職責。期盼政府能在勞工賠上生命、業主付出經濟損失後，重視人命和經濟損失，從根源上提出更有效的措施，防止此類職災的發生。