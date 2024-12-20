環評的漏洞 政府帶頭鑽？

環境部在短短四十幾天內，火速通過中火二期與高雄七接的環評案，緊接著下個月排審的則是基隆協和四接，這幾個狀似獨立的能源開發案，合起來看，其實是環境部配合行政院進行的「化整為零」環評攻略。若以非都市土地的道路開發為例，總長超過十公里以上必須依法經過環評，但如果開發單位技術性地切割為三段，就可以順理成章地規避環評；雖然「合法」卻完全不合理。

台灣到底該依賴天然氣到什麼地步呢？預計到二○三二年，國內將有七座液化天然氣接收站，總儲氣槽數量會達到四十九個、儲存量部分則可達五點一ｂｃｍ。若以人均儲存量來比較，台灣竟會是日本的二點二倍、韓國的一點七倍；地狹人稠的台灣，未來儲氣槽密度更會遠超日韓！但台灣到底需要多少天然氣？深度依賴天然氣發電會新增多少碳排總量？對國際碳關稅的課徵會帶來什麼樣的衝擊？這些從未經跨部會總體評估、人民公開檢驗過，只見政府對天然氣的狂熱。

這幾個燃氣發電的開發案，說穿了是政府帶頭大鑽環評法的制度漏洞，僅審查、通過個別開發案，卻刻意忽略重大開發案之間，對環境、社會、氣候變遷的連動影響；迴避了天然氣用量暴增、碳排總量不減、甲烷逸散更多的總體性評估；更不敢面對經濟部日前才提出「深度節能」、「地熱開採」的超前部署規畫，反而凸顯協和四接的開發並非必要。

此外，協和四接案對基隆港未來營運的衝擊與國防城市安全的影響，過去幾年都沒有在環評會中完整討論，國防單位與航港單位疑似都被下了「封口令」。

但所有基隆人都知道，未來興建在基隆港嘴的兩座儲氣槽，距離最近民宅僅四百公尺、距離海軍威海營區僅一千四百公尺、距離國防部列管的要塞堡壘內木山營區僅一千九百公尺。

然而依據中油ＬＮＧ儲槽洩漏危害風險評估，「儲槽已陷於火場時，其周圍一千六百公尺應立即隔離」，但從未見過國防部在環評會中對此表示意見。

另依據台電去年委託海大所做的操船模擬試驗與水工模型試驗，結果均指出，為了ＬＮＧ船停靠卸收天然氣而改變基隆港外港港型，將導致港池內平均波高增加、淨穩度降低，甚至ＬＮＧ船的操船高風險航次比例過高等問題。雖民間航港界均表示反對、擔心「滅港」，但交通部也始終未敢於環評會中表示意見。

以上這些問題非但沒有釋疑，且公民團體認為協和四接將「重創基隆港營運」、將成為「北台灣門戶軍事焦點」、將「威脅基隆城市安全」及「地方政府並未同意」等重要議題，更已超出大部分環評委員的專業或職權，而這些問題的決定權竟完全押在環評會中！

環評程序已經變成不當開發案的「加速器」！針對協和四接案，行政單位確有必要在下個月環評會之「前」依據行政程序法，由經濟部召開聽證會對外界說明更上位的評估，才有可能形成社會共識，而非躲在個別環評案中「打帶跑」，讓環評程序一再淪為「能源暴力」的打手。