用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」時卻只有外送員受到關注？背後原因應在於，若外送平台在併購後的待遇變差，工程師等人都會以離職的方式「用腳投票」來表達不滿，使外送平台不敢對其予取予求。然而，是誰綁住了外送員投票的雙腳呢？

用公平交易法的概念來說明的話，對工程師等人而言，交易對象並非只有本次參與併購的平台業者而已，其他需要工程師提供勞務的公司，都是市場中的需求者。因此，決定工程師的待遇時，外送平台會受到其他公司的牽制，必須提供較佳的待遇。但為何認為外送員只能任由外送平台宰割，而沒有其他公司能牽制外送平台呢？

在疫情期間，許多餐飲、觀光旅宿業都以無薪假等方式降低人力成本，所幸防疫意識與在家工作促成了餐飲外送的需求，提供外送員安身立命的機會。疫情期間外送員增加了14萬人，在疫情結束後外送員也並未全部回流至前述產業，近日工商時報亦有報導說我國非典型就業（包含所有的兼職工作，非僅限外送員）逾80萬人。

相信這些外送員絕非沒有能力轉換至其他行業，但也並非因為工作內容具有特殊性或以特殊技能證照作為前提而難以想像其轉換跑道，主要問題還是在於「薪情」。以往資料似乎也顯示，若薪資福利不如預期時，外送員會考慮轉往「餐飲、門市營業、操作技術、運輸物流」等行業，尋找替代的工作機會。

在公平交易法上，究竟外送員是自營業者還是勞工的定性討論，其實並不重要，因為兩者都是勞動力市場中的供給者。重要的是，當外送員決定要將勞動力提供給誰的時候，前述餐飲物流等行業與外送平台是對其具有可替代性的選項。因此，分析外送員會如何受到本次併購影響時，應該將前述餐飲物流等行業之勞動力需求者納入分析範圍，以判斷本案涉及的勞動力供需市場。反面來說，狹獈地將本併購案中的外送平台界定為唯二的需求者，並推導出本次併購將造成「外送員勞動力市場」中的買方獨占，將會過度誇大了勞動力供需市場所受到的影響。

勞動部近期穿上捍衛勞動權益的外衣，想把保護勞動權益的職責「外送」給公平會，看似與廣大勞工站在同一陣線。然而，台灣勞動薪資成長停滯、經濟成果未能由全體國民均分，正是勞動部應承擔的課題。若薪資能合理分配，成為外送員不過是一種職業選項罷了。只要餐飲物流旅宿等行業都能提供有吸引力的薪資福利爭取人才，而非只是一味地向政府爭取開放更多移工並僅提供低薪職缺，本次併購豈能影響任何勞動權益？

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