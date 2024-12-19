愛這片土地 源頭解決營建廢棄物

聯合報陽光行動專題「國在山河廢」揭露全台營建廢棄物惡意棄置問題嚴重，監察委員指為行政怠惰所致。內政部國土署回應，將推動工地廢土、廢料源頭分流，棄土三聯單改成電子聯單，以及載土車全面加裝ＧＰＳ等；環境部長彭啓明則提出增加土石方合法容量、完善追蹤管控流程、強化科技執法能力等解方。

營建廢料威脅台灣大地由來已久，儘管過去主事者也都重複提過類似解方，近年來出現的爆點和不堪程度，卻更趨嚴重、難解。這表面上看來，是對大地與環境的衝擊，實際更凸顯了整體上對追求永續的漠視。換言之，當今處處、時時喊著「愛這片土地」和各式各樣美麗口號，背後仍不乏唯利是圖，而非古人明訓「君子愛財取之有道」的不肖業者與政客。

和任何廢棄物管理的大方針無異，解決營建廢料問題須從根本做起，在源頭減量。其中重複利用舊材料，加上回收材質，是重中之重。

減少營建廢料數量，可立即帶來的好處，諸如：減輕焚化爐與掩埋場負荷、創造在地再就業、為地方提供商機等，尤其當採取的是解構和特定拆除工法時。如此同時可為業者減免新購和棄置成本，減少整體建造計畫的開銷。而且由於減少了進口和擷取原生材料，也有利於環境和大地。

營建和拆除材料含有既大又重的混凝土、木建材、瀝青、金屬、（磁）磚、玻璃、塑膠、門窗水管等建築部件、樹幹、土石等材料。當務之急在賦予經濟價值，同時建立流通系統。

實際促進流通的落實包括：建立整體資源化系統，包括引進適用於現場的回收設備，建立供需資訊共享平台及建立更具效能的現場外回收系統；建立資源化績效計點評估標準，提供業者作為落實誘因，並積極輔導；盡速建立標準與規格，例如對於綠建築的核定，可納入回收材料，讓公部門可帶頭允許業者使用。

長遠之計，須在一開始選用材料和工法時，即以低碳、永續為本，進行規畫與評估，例如：盡量保留既有建築而不一定要重新建構、優化新建築的尺寸、在設計新建築時顧及能延長壽限、採用允許未來能解構且能促進重複利用材料的工法、採用替代組購技術、減少內部裝潢等。其中的施作細節，例如以螺栓等扣件繫牢取代焊接，以組合板、桿結構取代泥作等。

採取解構方式，小心拆解建築，以盡量保留可重複使用和回收的部件，可立即在源頭大幅減少營建廢料產生量。如此還可帶來回收大量建材以及為地方創造諸如對回收材料再製、加工等就業機會與經濟活動等好處。

掌權者愛台灣這片土地和追求永續，是不是真心誠意，便要繼續看這片土地的殘敗景象是否逐漸消失了。