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兩岸對抗 削弱對川普韌性

聯合報／ 宋磊／博士候選人（台北市）

北市府經歷重重關卡，扛住中央政府的壓力，終於如願以償成功舉辦台北上海「雙城論壇」。當蔣市長說出「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，實是點出當前兩岸溝通對話的困境；上海副市長華源宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊的旅遊路線，一定會包含台北市，同時又稱許多台胞已將上海做為第二家鄉，為此屆的雙城論壇注入更多的希望。

兩岸、外交與國防是總統的職權，賴清德總統的兩岸論述很大程度影響未來兩岸關係的走向。然而兩岸官方已中斷聯繫超過八年，雖然在蔡政府前期，雙方依靠馬政府時代所遺留下來的政治資產保持聯繫，但自蔡政府到目前的賴總統，因兩岸路線始終無法回歸到中華民國憲法的框架，或是從兩岸人民關係條例的精神出發，導致兩岸無法正面交流。賴總統五二○就職時更直接說出兩岸互不隸屬，讓兩岸關係每況愈下。所幸在地方政府、民間團體努力奔走下，兩岸至今仍舊維持一定程度的民間交流。

在兩岸關係上，地方政府或民間團體應扮演支援中央的角色，但現實在於，我中央政府無法和對岸正面對話，也無法獲得陸方的正面回應，於是這些年來兩岸交流幾乎仰賴地方或民間團體的努力。這也凸顯當前政府在兩岸關係上力不從心的窘態，於是對所有兩岸交流，易出現負面話語或不願協助的狀況。

無論地方政府或民間人士多麼努力，就大方向來論，兩岸關係仍無法完全恢復對話與互動。政府與其堅持意識形態面對兩岸關係，不如正視兩岸民間殷切期盼交流的需求；大力恢復兩岸民間交流，才是和平、交流保台的務實做法。尤其川普將上任，幾乎確立未來四年，全球將陷入更多的不確定性；台灣若能穩住兩岸局勢，降低軍事對抗的風險，反而更能助長台灣面對川普的韌性。

上海 關係

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