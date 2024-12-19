兩岸交流 莫操弄兩手策略

二○二四年台北上海雙城論壇順利落幕，不但簽署兩項合作備忘錄，最大亮點莫過於上海副市長華源宣布將積極推動上海團客來台旅遊，不僅振奮了低迷許久的台灣旅行觀光產業，也對兩岸和平有著積極正面意義。就在雙城論壇落幕的次日，馬英九前總統率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，還將赴四川成都參訪。

從前陣子馬英九基金會主辦的陸生團訪台交流，到近期雙城論壇順利舉行，以及馬前總統第三次率團訪陸，兩岸交流的暖風持續吹送，讓兩岸僵局似乎有融冰的跡象。雖然兩岸執政當局遲遲無法開啟對話，但通過地方層級的官方互動，以及頻繁的民間交流，在台海局勢日益嚴峻的情勢下，延續兩岸和平的火苗，仍是可喜之事。

賴政府雖然聲稱兩岸要「對等尊嚴、健康有序交流」，卻又頻繁給兩岸交流活動抹紅並設置各種障礙，且縱容黨籍立委及側翼大打認知作戰，凸顯出賴政府沒有能力處理兩岸關係；既不願在重要的兩岸交流活動被邊緣化，又希望牢牢掌握兩岸交流的話語權。

既然賴政府無法與大陸對話協商，就應該珍視雙城論壇這樣的兩岸官方交流管道，並對馬前總統及在野黨推動兩岸交流持積極正面的態度，讓兩岸之間不斷堆疊和平善意，則恢復陸客來台旅遊及陸生來台就學，也就能水到渠成。

隨著川普2.0時代即將到來，還邀請大陸領導人習近平出席就職大典。可知川普與拜登將有極大不同，台灣過往幾年的聯美抗中路線勢必要作出調整。在新局勢下，協商對話成為主旋律，賴政府應捨棄「抗中保台」思維，積極促成兩岸交流對話，避免被認定為台海局勢的「麻煩製造者」，而成為眾矢之的。

期盼賴政府能做負責任的執政者，未來能以大開大闔的態度對待兩岸交流活動，莫再操弄兩手策略，遂行其鞏固政權的政治目的。若賴政府不放棄「抗中保台」思維，不僅不利於兩岸和平，且在川普2.0時代的世界格局下，台灣恐將迎來更多未知的挑戰。