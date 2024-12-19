非核、反中 台灣恐撞冰山

最近，兩件事顯示我國的非核與兩岸和平政策，需要急轉彎。

一是，諾貝爾物理學獎得主與美國能源部前部長朱棣文，在清大演講「實現淨零排放之機遇與挑戰」，以鐵達尼號快要撞上冰山比喻全球暖化危機，因要從石化燃料轉往淨零碳排，還需要時間，但已沒有時間可浪費，需集眾力盡速掉轉船頭。

他又指出石化燃料造成空汙，天然氣的費用也十分昂貴，核能則乾淨與價廉。核電廠可控制而安全，核廢可處理。美國加州原要關閉最後一座核電廠，他向州長表達異議，後來該核電廠確定至少延役五年。

二是，陸生團來訪，有一人提到「中國台北」，旋即遭受綠營圍剿，之後參與雙城論壇的上海團就遭減人報復。

當前美國認為大陸即將侵台，要求我國軍購與兵役；外國人不解為何我國民眾生活如常而雲淡風輕？其實，兩岸一直交流而可和平共處，範例是二○一六年的馬習會與我參與國際組織。但綠營總是恐共與反中，弄得海峽烏雲密布。可知事在人為，要怎麼收穫，先那麼栽。

《列子》提到「疑人偷斧」的故事：有人丟斧，懷疑鄰居之子偷去，因他走路與臉神等均像偷斧者。但不久之後，他挖溝見斧，之後看對方就覺得其行為表情均不像偷斧者。寓言提示帶有色眼鏡者，「疑心生暗鬼」。現實例子就是綠營對於大陸的詮釋，總是從可疑與有害的角度過濾，難怪一無是處。

可說，人是認知的奴隸。綠營反核，看到的只是世界三大核事故，卻不知核能界知錯必改，至今沒有重蹈覆轍，再提那三事故只是自曝其短而不知與時俱進；又只看到核廢料，不知其量既少又不急著處理，因成本一直快速下降。為何綠營看不到核電的巨大優勢，包括上述朱棣文以專業看到的低碳與廉價？甚至，去年麻省理工學院研究顯示，若非核而改用火電，則一年導致五千多因汙染而死亡的冤魂。

綠營無心與大陸和平共處，看到的只是對方缺點，也深具「迫害幻想」，不思兩岸實力日趨懸殊，只知追求船堅砲利與「草螟弄雞公」，毫無治國智慧可言。

一八五九年，英國作家狄更斯名著《雙城記》，藉由巴黎與倫敦兩大城故事，揭露法國統治階層的黑暗面，引發眾怒促成法國大革命，當可給綠營借鏡。