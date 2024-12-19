阿塞德垮台 美以惡人皆爭功

正在世人為美國總統當選人也是狂人川普即將上台而人心惶惶之際，位於中東戰略要地的敘利亞阿塞德政權，在反抗軍發動新一波攻擊十二天內轟然垮台，結束了敘利亞五十三年、兩代的殘酷家族統治。阿塞德總統出亡，在莫斯科獲得政治庇護。

美國《紐約時報》記者David E. Sanger報導，對於敘利亞政權易手，美國和以色列迅速表示自己當居首功。

拜登總統和他的助理認為，因為他們不懈地削弱敘利亞的主要支持者，包括俄羅斯、伊朗和真主黨，所以阿塞德的盟友在他急需救援的時刻，沒有能夠或意願伸出有效的援手，因此是美國奠定了基礎，

以色列總理內唐亞胡和他的助理則講述了截然不同的故事。他們說阿塞德倒台的唯一原因，是以色列殺死了真主黨領袖。內唐亞胡先稱這是「敘利亞崩潰的轉折點」；接著以色列官員指出，內唐亞胡不顧拜登政府的反對，下令發動這次攻擊，而拜登政府擔心追捕真主黨領袖可能引發更廣泛的戰爭。內唐亞胡進一步表示，如果他聽取了拜登關於避免「更廣泛的戰爭」的警告，阿塞德現在很可能仍穩居在他的宮殿裡。

要弄清楚這裡的真相並不容易，中東的歷史學家很可能會長期爭論，到底是什麼因素起了關鍵作用，尤其是推翻阿塞德的反抗軍本身。

另一方面，如果說阿塞德的倒台有美國的因素的話，那也需要一段時間。二○一一年八月，歐巴馬總統即表示，阿塞德該「讓位」了，兩年後，他宣布阿塞德已經失去了所有合法性，「必須下台」。但美國沒有真正的計畫來推翻他，當最終發生時，政權崩解來得如此之快，以致美國情報官員對崩潰的速度感到驚訝。

有學者指出，美國的政策可能確實導致了阿塞德的垮台，但是「華盛頓多年前就不再關注敘利亞問題了」，最終還是靠敘利亞反抗軍發動攻擊，將他們從這個殘暴政權中解放出來。

對拜登來說，他希望在敘利亞的崩潰上居功，旨在鞏固他在許多領域的政績。內唐亞胡正在國內面臨貪腐審判，以及對以色列政府為何沒有預防二○二三年十月七日哈瑪斯恐怖襲擊的質疑，力圖挽救搖搖欲墜的聲譽。

因此，對於非常不喜歡對方，而處於任期末期的兩位政治人物來說，宣稱在敘利亞政權垮台上有功勞是無法抗拒的；這個政權一直是伊朗武器、金錢和影響的核心管道，並在內戰期間使用了化學武器。

另一方面，美國白宮發言人指出，拜登在總統選後對真主黨達成停火的舉動發出了嚴肅的信號，反叛軍一定注意到真主黨不再參與戰鬥這個事實。

當選總統的川普將如何改變做法？就在阿塞德逃離該國之前，川普發文稱，美國的策略應該是按兵不動。這種做法非常符合川普所宣稱的「美國優先」理念。

美國是在中東製造動亂，導致敘利亞爆發內戰、生靈塗炭，六百萬人民流離失所的「始作俑者」；指控阿塞德是「敘利亞屠夫」的以色列，自入侵加薩以來已成「中東屠夫」。兩國即將下台的領導人為敘利亞變局爭功，充滿反諷，也是世人的悲哀，當不會為歷史所忘懷。