李大維省思錄 如何因應川普2.0

對於川普總統第二任期，許多人都認為是不可預測的領導，也讀到很多悲觀的看法，然而從實務視角，至少未來四年還是必需與川普領導的政府交往，促進國家利益和人民福祉。

個人看法不同，從他的書中思維，以及競選時期的言行來看，其實是有一貫性。尤其是他的第一任期與蔡總統任期大半重疊，我方與其政府交手互動可稱頻繁。

川普相信直覺，不信傳統研究機構和官僚體系長時間累積、整理的「智慧」，他懂得如何操弄、應付對手，常故意以「霸凌」姿態恐嚇對方，「出招」不按牌理，擾亂對手思緒，但他深知底線及理性為何。多要的，就是多賺到的，這也是與商人進行交易時的基本思維。

川普的交易風格非常簡單、直接。他把目標設定得非常高，不斷向上推進，大部分時間也能獲得想要的價格。他也懂得虛張聲勢、製造新聞，認為這是「免費廣告」，而人們喜歡被雄心壯志的人帶動。他會「施壓、施壓、再施壓」，不惜冒犯對手，獲得自己想要的一切。他也坦白表示：從來不稱自己是高尚的人。

川普總統是位跳脫傳統框架的領袖，不能用傳統外交方式來衡量他。如果有人擔心「台灣」被交易掉，可能太低估他的「先天稟賦」（川普用詞），也太小看自己的實力本錢，更高估可能買方的底氣。

首要策略 有管道上達天聽

我方首要策略，是與川普總統、親戚、親信有直接管道，能上達天聽，蔡總統任內也曾經做過，也確實讓川普總統閱讀她的親筆信，並委由負責貿易的閣員考慮，但該君意志強烈，從事後之明思考，我方提出的建議並不符合美方政府當時思維。

在蔡總統堅強意志力推下，在本年十二月，總算是在賴總統時，看到台美廿一世紀貿易倡議的初步成果。

中美關係牽涉結構、意識形態、動機、利益不同，衍生許多待雙方領袖解決的問題，遠遠超過我國，而雙方元首會面時間通常有限，從國際到雙邊都有許多猶待尋求解方，或至少是諒解的議題，從國際外交、商業、科技、軍事、文化交流、氣候變遷、芬太尼毒品、非法移民等，可謂族繁不及備載。

台灣議題存在已七十多年，絕不是容易解決的，也沒有台、美、中三方可達成共識的良方。因此，如何讓台灣相關議題，避免成中方迫使川普總統放在談判桌上的籌碼，是我方在政策上必須要深刻思考規避的。

商貿溝通 請企業助力政府

第二項需補強的是與商務部、貿易談判總署、財政部的溝通管道，因為所涉專業，過去多由經濟部駐美同仁及委託的公關公司進行，可是層次不夠，難達決策高層。當然川普第二任期對解決貿易逆差、增加關稅、投資美國等，都是難解的優先議題。

美方高層也都是總統親信，貫徹意志仍屬必然，而這些人多出身國會、華爾街、矽谷公司高管、律師，嫻熟談判與交易，應對十分不易，可能最好的辦法，還是要請具有比較優勢的我國廠商，如台積電、聯發科、台達電、鴻海等已經布局美國的公司，在業務繁重之餘，給予政府臂助。另外，國內大型金融機構，包括外資大型投資銀行在華爾街有聯繫者，也可妥為協力。

善用人脈 更深入實質交往

第三也是我們的強項，繼續與現有體制維持更深入、實質的交往、溝通。行政部門中，我方在國安會、國務院、國防部等部門深耕已久，建立不少人脈，如何在新政府政策指引綱領下，與這些揮之不去的「深層政府」打交道，仍然考驗我們第一線外交人員。所幸我們的底氣是足的，這也是數十年來代代傳承的成果。

立法部門可能是我們對美工作最值得國人引以為傲的層面。台灣的民主、多元價值與超過半世紀國會聯絡的優良傳承，建立起恐怕僅次於以色列對美的國會關係，從四十五年前的《台灣關係法》，到近年來有法律拘束力的友台法案，莫不是國人共同努力建立的堅實政治、經濟、文化、科技為基礎得來的。民主國家領袖能忽略「深層政府」的建議，但不能置國會意見於不顧，此點更是在處理台、中、美關係上，我們擁有的相對優勢。

從關稅、貿易逆差、匯率、赴美投資設廠，都是我方政府與民間必須面對的多場硬仗。如何談判、交易、妥協，都極為不容易，但卻是不可避免，相信必已有準備。然而，增加對美軍事採購，還是應該思考如何以增強實質嚇阻能力為核心目標，主戰裝備固然重要，也要考量現代科技如人工智慧等進展，這對文人領軍的政府，會是極大考驗。

台灣議題 避中方與美攤牌

川普曾提過，對付流氓的唯一方法是，必須將敵人打趴，反擊到底。他也曾說過，中國領導人知道他有多瘋狂。由此觀之，川普二・○可以是契機，台海可以有四年的和平，而不是危機。自然操盤手也要有智慧，懂得如何趨吉避凶，才能成為贏家。

面對川普二・○的四年總統任期，只能因勢利導，除了應該細讀他的著作《交易的藝術》，也應再去看《教父三部曲》，尤其是教父克里昂的角色，所有在道上的人，都需要尋求他的庇護。

我方可以完全掌握的，就是避免中方領袖認為有必要與川普總統攤牌，逼白宮就台灣議題與中方進行交易談判。每次中美峰會，都難免談論到台灣，二○二五年即可預見會有雙邊峰會，美方通常不願主動觸及，但中方不可能不提。如何不讓該議題被視為最主要核心議程，占據寶貴會議時間，考驗我方智慧。

個人還是相信務實主義大師摩根索對政治領袖的忠告：對不同政治行為的後果予以權衡、考量政治後果，就是「審慎」（張忠謀先生翻譯成：智慮），也是政治中最高的道德。（作者歷任外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長，正值川普第一個任期。本文摘錄自李大維撰寫中的省思錄。）