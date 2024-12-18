民間人士協力辦案 該怎麼保護

區塊鏈金融犯罪專家陳梅慧，因遭告發洩密罪，在中檢訊畢北返時，車禍身亡，因其協助警方破獲多起重大案件，故陰謀論四起，檢察總長指示竹檢成立專案小組偵查。日前檢方偵結，並以過失致死罪起訴肇事者，陰謀論似因此終止，惟面對私人協助犯罪調查，現行法是否有足以保護之機制，卻是更該關注之問題。

犯罪偵查，依刑事訴訟法第二二八條第一項，乃以檢察官為主體，司法警察也僅是其輔助機關。至於刑事起訴，亦是由檢察官所獨占，僅有在例外情況，才得由被害人委請律師提起自訴。也因此在我國，基於避免私刑正義及訴追專業性之考量，自不允許私人的犯罪調查權。故一般民眾，僅能在檢警機關的請求下協助辦案，不免會接觸到偵查機密，就必踩踏法律紅線。尤其在偵查不公開下，警察將偵查資訊提供給私人，雖是為破案，但此公務員就會觸犯刑法第一三二條第一項，即法定刑為三年以下有期徒刑的洩漏國防以外機密罪。

至於私人接受這些偵查資訊後，必定加以利用，亦會有觸犯刑法之可能。如利用科技設備或工具，錄取他人非公開的活動、談話、言論等，就會涉及刑法第三一五條之一，即法定刑在三年以下有期徒刑的竊錄罪。又或者駭入他人電腦系統，亦會涉及刑法第三五八條，法定刑亦為三年以下有期徒刑的妨害電腦使用罪。而因獲取之資訊，必然會提供給偵查機關使用，亦會碰觸到個人資料保護法第四十一條，即法定刑為五年以下有期徒刑的蒐集或洩漏個人資料罪。凡此犯罪，或能依刑法第廿一條第一項的依法令行為來阻卻不法性，故現行法制，有無授權私人介入犯罪調查之依據，就成為可否免責之關鍵。

而依警察職權行使法第十二條第一項，警察為防止犯罪，基於公共安全與秩序之考量，得遴選第三人來秘密蒐集資料，似可為私人協助之正當化基礎。惟依此條文第三項，除支給工作費用外，並不給予證明文件，亦不具有警察職權，更不得有違反法規之行為，致無以為私人協助犯罪調查阻卻違法之依據。

又私人協力調查犯罪者，自己及其家屬的生命、身體、自由與財產，更會受到威脅，致得依證人保護法來為相關保密與保護措施。惟依此法第十五條第一項，可聲請司法警察或法院為保護者，除證人外，雖亦包括檢舉人、告發人、告訴人或被害人，但能否涵蓋至私人協力犯罪調查者，卻有疑問。尤其在證人保護法第十四條所規定的刑事免責條款，乃限於同屬犯罪集團且願意出庭陳述者，這與私人協力辦案是處於局外人之地位，顯然不相符合，致難使此法成為私人協力調查犯罪的法規依據。

故在現行法制有欠缺下，就得建立一套制度，似乎會聯想到所謂吹哨者保護法。惟此等法制，乃是為保護公機關或私部門內之人員勇於舉發內部犯罪，故其可能亦屬於共犯地位，且為避免報復，致必須為相關保護措施。如此的規範結構，實與外部第三人來協助辦案有所落差。

為使民間專業人士協助檢警辦案能無後顧之憂，也能符合正當程序之要求，建立一套公私協力偵查犯罪之法制，恐為當務之急。