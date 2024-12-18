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上海推動赴台團隊遊…救觀光降溫台海 政府應積極接招

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政府虛應打詐 日子難安心

聯合報／ 鄭文明／退休人士（桃園市）

年末了，日本選出來的字是「金」，而台灣選出來的字，第一名是「貪」，第二名是「鬥」，第三名是「騙」。

貪、鬥、騙，是台灣人的恥辱。但個人認為「騙」不能排到冠軍，至少也應該把三個字並列為第一名才合理吧！

目前的捉詐騙，若非發生台北內湖母女輕生案，政府至今還停留在貼公告、叫媒體刊播如何防詐騙；廣告只宣傳如何可怕，卻不知如何根絕。結果詐騙一件件的發生，而且愈抓愈多愈大。

社區有位基層員警退休的鄰居說，政府單位可以分三級，基層是第一級，大都很認真抓嫌犯；問題是嫌犯最後還可以從後門出去，等混到大尾時，連鐵門都關不住了，為什麼呢？

不久前在海外作案被抓的嫌犯，如果被遣送回台灣，大都面帶笑容。治亂世、用重典，目前社會上詐騙被抓到的，只要被關幾年就可以保釋出來，然後做更大的案子，視法律為何物？何況還有少數不肖法律人員也滲入其中，善良的老百姓反而成了被宰的肥羊。政府如果一再虛應故事，就像現在大法官中還有人支持廢除死刑，看來老百姓想要過個安居樂業的日子，恐怕不容易了！

廢除死刑 法律 詐騙

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