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詐騙島國 汙名何日洗清

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）

譚艾珍、郭彥均，風光矯捷的藝人們公開被詐騙經過，以及北市內湖母女遭遇投資詐騙騙光畢生心血，外加警察辦案時的冷言冷語，因而了斷生命的難過事件。「詐騙島國」這個汙名，似乎長期都沒有辦法解決。

台灣詐騙案件之所以盛行，與多方面的原因有密切關聯，包括技術環境、人性弱點以及制度漏洞等因素。以下將對該現象進行分析，並提出政府與個人層面的應對措施。

首先，「沒知識也要看電視」，但現在人不看或少看電視，新聞中報導車禍的比重之高，詐騙報導似乎也報到麻木了。

在全數位化的環境中，資訊傳遞速度快，但真假難辨。詐騙者利用數位工具（如假冒網站、虛假訊息）快速接觸到大量潛在受害者，技術進步讓詐騙手段越來越專業化，難以被普通人察覺。數位化的便利，伴隨著個人隱私與數據外洩的風險，增加詐騙成功的可能性。

其次，許多數位社群平台缺乏完善的實名認證機制，導致虛假帳號泛濫，詐騙者能以虛構身分輕鬆建立信任基礎。他們常利用受害者的信任或同情，進一步引誘受害者上當。

最重要，詐騙集團「全氣氛」下的心理操縱，營造緊張或高壓氛圍，例如「家人危機」或「財富機會」，使受害者陷入情緒化判斷。他們以關心自我、保護家人或追求利益為誘因，利用人性中的恐懼、焦慮和貪婪，使人迷失判斷。

怎麼辦？政府必須強化數位社群平台的監管，要求平台實行實名制認證，並加強對帳戶異常行為的監控。同時，推動反詐騙技術的開發，利用ＡＩ檢測虛假內容、快速封鎖詐騙帳號，並利用社交媒體、學校教育與大眾廣告，多管道加強民眾的風險意識；例如找網紅模擬常見詐騙手法，幫助民眾提高識別能力。

當然，要嚴格重罰、重法打擊詐騙行為，並與其他國家合作以應對跨國詐騙犯罪；制定更嚴格的數據保護法，防止個人資訊洩露。

詐騙的盛行並非單一因素造成，而是科技、人性與制度漏洞交織的結果。個人則應提升防範意識，跳出發生當下環境後應立即「反查證」，與家人朋友交談討論，才能產生「判斷能力」。只有透過全社會的合作，才能有效抑制詐騙行為的蔓延。

受害者 家人 詐騙集團

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