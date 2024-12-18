快訊

利用「折扣碼」發送競選小物抽佣 學姐黃瀞瑩恐轉被告

上海推動赴台團隊遊…救觀光降溫台海 政府應積極接招

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇 創兩岸溝通契機

聯合報／ 黃健群／工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授

二○二四年台北上海雙城論壇，雖然一如往常在各有立場的眾聲喧譁下舉辦，但仍平順落幕。上海副市長華源致詞時宣布上海將恢復陸客團赴台旅遊後，台灣旅行業者多表示正面看待。政府相關單位回應「歡迎陸客來台觀光立場不變」，但又表示必須遵循對等原則推動、並依實際狀況進行檢討；換言之，誠如學者分析，在大陸仍有軍機繞台、「懲獨廿二條」仍未取消之前，台灣要恢復開放陸客來台，短期內恐怕並不容易。

由於近年來兩岸敵意螺旋的不斷上升，台灣部分民眾認為應減少與大陸交流，以致聚焦城市治理、政治性相對不高的雙城論壇，都引發了許多政治攻防。

然而，台灣多數民眾對上海並不陌生，無論是旅遊或經商，上海幾乎是台灣民眾赴陸的首站。且稍有了解的人都知道，自二○一○年以來台北上海雙城論壇，乃至大陸各級城市官員來台參訪，陸方大多對台灣城市的治理成效表示肯定，亦學習了不少台灣的城市治理方式，包括環保、衛生醫療、文化體育、電子票證等；甚至大陸一些城市區公所的便民服務、旅遊景點規畫，甚或垃圾分類，也都是在來台考察後將經驗帶回大陸。

也就是說，由於台灣民意機關的監督及媒體的針砭，再加上城市相對較小，台灣的城市治理較大陸為高效，對大陸形成一定的垂範效應。兩岸交流過程中，台灣對大陸的影響往往相對較大，因此多年來城市治理已經成為大陸來台的考察重點。

因此，類似雙城論壇這種城市交流，從更高的戰略層次來看，事實上仍是有助於台灣的安全保障。回顧歷史，台灣對大陸曾祭出「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策；對任何來自大陸、接觸大陸的人事物採取堅壁清野的態度。然而，今日的時空環境已大為不同，大陸已成為影響全球的大國，其任何舉措都牽動全球政經情勢；一水之隔的台灣，不但很難無視大陸，輕言要與大陸斷絕往來，更是不切實際的想像。

英國劍橋大學教授Christopher Clark曾研究歐洲為何在一九一四年邁向戰爭之路，他除了指出狂熱民族主義者帶來的毀滅式連鎖效應，亦認為當時歐洲諸強的領導人由於看不清事實，高估自己、錯估形勢，以致在集體夢遊中走向悲劇性的戰爭。

因此，在兩岸和平是台灣絕大多數民眾願望的前提下，面對大陸，台灣需要的是更大的智慧，同時亦需要更多的耐心；即便兩岸有再多歧異，只有透過交流才能對話，也只有對話才能尋求可能的相處之道。否則，兩岸將如一戰時各國的集體夢遊，由激烈對抗莫名地走向戰爭。

在兩岸關係持續低盪的此刻，雙城論壇能順利舉辦，顯見兩岸當局仍企盼對話甚至合作的可能。在川普明年上任、美中即將進入新一輪博弈的此刻，比大陸更親近美國、比美國更認識大陸的台灣，最大的利益究竟是應發揮主動能動性，成為太平洋美中大兩岸的槓桿？抑或因兩岸對抗失卻話語權，成為大國角力的籌碼？答案顯然不言可喻。

上海 陸客 雙城論壇

延伸閱讀

上海副市長拋團客來台 國台辦：樂見上海居民早日赴台旅遊

雙城論壇簽MOU展成果 促台北、上海交流智慧醫療

【重磅快評】小粉綠抗議雙城論壇 恰如小粉紅抗議蔡英文訪美

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

相關新聞

科技．人文聯合講座／漫談資通訊夯科技

歲末將至，茲就今年超夯的生成式人工智慧、量子計算與通訊、數位孿生技術等三項主題，與讀者聊聊當前資通訊夯科技的發展。

雙城論壇 創兩岸溝通契機

二○二四年台北上海雙城論壇，雖然一如往常在各有立場的眾聲喧譁下舉辦，但仍平順落幕。上海副市長華源致詞時宣布上海將恢復陸客...

上海恢復陸客團 勿漏接橄欖枝

兩岸官方剛因旅行公會上街抗議大陸旅遊禁團令發言隔空交火，昨天上海副市長華源忽在雙城論壇宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊。...

最強戰車大而不當 台需輕型戰車

台灣向美國採購的一○八輛M1A2T戰車，首批卅八輛十五日運抵台北港。這項每輛價格一千七百萬美元、總金額高達十八點七億美元...

詐騙島國 汙名何日洗清

譚艾珍、郭彥均，風光矯捷的藝人們公開被詐騙經過，以及北市內湖母女遭遇投資詐騙騙光畢生心血，外加警察辦案時的冷言冷語，因而...

政府虛應打詐 日子難安心

年末了，日本選出來的字是「金」，而台灣選出來的字，第一名是「貪」，第二名是「鬥」，第三名是「騙」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。