求助北市府 海基會太不堪

雙城論壇登場，但有三名台灣一貫道信徒近日傳出在廣東被捕，海基會秘書長籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。副市長林奕華感嘆說，雙城論壇是市政交流平台，海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了。

賴政府自執政以來，持續與中國大陸玩「零和」策略。此種賽局，一方有所得，他方必有所失，一方的所得恰是相對方所失。賴政府不思考如何創造雙贏策略，造成現今兩岸的劍拔弩張局面。台灣絕大多數人不喜歡中共的治理方式，但又何必去捋虎鬚？結果讓解放軍藉口不斷在台灣周邊軍演、農產品貿易受損、觀光旅遊與學生交流等都受影響，政府除了口號治國、挾美國自保外，究竟拿出什麼對策？

賴政府豈會不知道箇中道理，但何以執意為之？說穿了，這無非是民進黨爭取選票的一貫策略，讓抗中保台意識深植人心，如此可凝聚團結共識，一致對付中國，持續支持民進黨，否則有何理由要不斷挑釁？甚至做各種軍事準備，耗鉅資購置武器。馬政府執政時與大陸善意交流，邦交國與主權有受損或曾被出賣嗎？

本次雙城論壇也是兩岸冰融最佳契機，政府卻不斷對北市府設限穿小鞋；海基會竟求助北市府在論壇向陸方反映三名一貫道成員被捕事件，作法何其不堪，凸顯正常溝通管道完全失靈。

政府要務實面對兩岸關係課題，從地方政府善意、和平、對等有序交流中逐漸化解干戈。期待本次兩岸城市論壇順利圓滿。