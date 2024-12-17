衛福部打了行政院一巴掌

根據聯合新聞網昨日「伏地挺身不算霸凌？邱泰源：僅極少數人感到不舒服」報導，衛福部長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等，遭質疑是「體罰」，涉霸凌案的調查結果也遭質疑，但衛福部長邱泰源表示，只有「極少數」人員對此感到不舒服。此語一出，令人瞠目結舌，這不是打閣揆一巴掌嗎？

首先，長官要求員工深蹲與伏地挺身，若可以如衛福部次長呂建德所言，這是「鼓勵員工動一動」；日後學校老師若比照辦理，要求違規學生深蹲與伏地挺身，是否可以說這是訓練學生的體能、促進學生身體健康，算是立意良善，也可以算是教育的一環？如此說法，家長難道不會崩潰？

其次，邱泰源表示只有「少部分」員工表達不舒服；日後若有主管性騷擾女下屬，因為「大部分」員工沒有提告，只有「少部分」員工感覺被性騷擾，所以可以視若無睹？因為抗議者只有「少數」，所以主管性騷擾女下屬，可以當「沒事」，這是什麼邏輯？這還有法律觀念嗎？

最後，行政院霸凌通報平台近日隆重登場；立法院衛環委員會邀衛福部針對有關霸凌事件之調查檢討進行專題報告，卻鬧出「官官相護」及詭辯試圖蒙混過去等情事，令人不解。

行政院霸凌通報平台敲鑼打鼓登場，卻被衛福部視為無物，不當一回事！行政院長，你還能不生氣嗎？