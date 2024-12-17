若包庇霸凌 部長該受罰

衛福部近來因多起職場霸凌事件引發社會譁然，部長邱泰源理應負起維護職場秩序的責任，然而衛福部的調查不僅未能懲處加害者，甚至輕描淡寫淡化問題，這種態度實際上是在包庇霸凌者，讓不良職場文化持續蔓延。昨天衛福部向立法院進行專案報告，朝野立委都表不滿，批評衛福部官官相護，要求比照勞動部公布調查報告。

部長的責任究竟是監督者還是縱容者？根據報導，衛福部主秘劉玉娟涉及多起霸凌行為，包括要求下屬「先自殺」的言論、其他高層主管強迫員工進行體能活動等，作為首長，邱泰源自應負起全責，然而他卻有意迴避問題。衛福部調查將劉玉娟的言行定性為「不當比喻」，對其他涉事主管僅給予警告或申誡。這是否間接助長職場霸凌氾濫？

如果部長在霸凌發生時不但知情縱容，或未採取即時有效的阻止行動，甚至事件曝光後選擇包庇加害者，那麼他不只失職，更是共犯。這樣的管理方式不僅讓受害者感到絕望，更傳遞了一個危險的訊息：高層的行為可以不受約束，法律與規章形同虛設。

部長是否助長霸凌行為？應是調查聚焦的重點。霸凌與組織文化息息相關，高層主管的管理風格扮演了關鍵角色，因此部長的督導行為與決策均應被深入檢討：

一、是否放任不當文化？在多起霸凌事件爆發前，是否有基層員工曾提出檢舉或表達不滿？如果有，部長是否及時展開調查並採取行動？即使沒有，為何部長沒有發現？衛福部似乎對內部的不當行為反應遲緩，甚至視若無睹，這是否反映了管理者的放任態度？

二、調查機制是否具有公正性？衛福部的調查結果被批評偏袒加害者，特別是對主秘劉玉娟等高層的處理輕描淡寫。邱泰源是否干預過調查結果或默許偏袒？這些都應成為調查的重點。

三、是否助長威權管理風格？從劉玉娟主秘的言行到其他主管對員工的強迫性體能要求，透露出威權式的管理文化。邱部長是否曾有意或無意間「鼓勵」這種文化？例如，他是否曾對高層下達過以結果為導向、不顧過程的指令，進而讓下屬以霸凌方式壓迫基層員工？

四、追究包庇行為的事實與動機。霸凌事件曝光後，邱部長的發言與處理方式顯得敷衍與推諉，這是否出於保護自己及心腹高層的利益？如果部長有意包庇，那麼他與加害者同樣需要接受懲處。包庇霸凌者一併受罰，方能彰顯公平正義。

邱部長在此事件中的責任，顯然不僅僅失察，而可能已構成包庇與縱容。如果霸凌的發生和延續，與部長的管理方式有直接關聯，那麼部長就不僅是沒有作為而是失職。

政府應制定反霸凌專法，規定霸凌者及包庇霸凌者一併受罰，負起刑事及民事賠償責任，且不得繼續擔任主管職務，讓霸凌者及包庇者一併下台。

為了避免未來類似情況再度發生，政府應對此事件全面重啟調查，並將部長的責任列為關鍵調查範圍。任何縱容霸凌的主管，無論職位高低，都應接受公平且嚴格的懲處；只有如此才能對受害者交代，並徹底改變台灣職場的病態文化。

這不僅是台灣職場公平的呼聲，更是對社會正義的捍衛。