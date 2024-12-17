離島蓋焚化爐 點燃鈔票燒垃圾

近來垃圾大戰再起，離島跨海運輸垃圾性質特殊，澎湖紅羅垃圾場堆積二萬噸，今年第三度大火才剛撲滅，地方政府和議會都將焚化爐當作萬靈丹。其實小琉球和馬祖曾有兩次自建焚化爐的失敗經驗，金門改採破袋檢查，垃圾回收率躍居全國之冠，澎湖該走哪條路非常清楚，中央的補助態度應有明確立場。

台灣「垃圾造山運動」，供給面主因焚化爐屆齡整改時段集中，加上事業廢棄物占據生活垃圾的額度；需求面則是疫情期間鼓勵拋棄式餐具及網購消費盛行，導致一次性垃圾大增。垃圾清運處理雖是地方自治事項，但焚化爐興建有中央補助，環境部在跨縣市調度時，應該善用垃圾回收率這項有效指標，引導地方政府在需求面從源頭削減，而非供給面強調地方自主處理垃圾能力。

許多地方政客面對選票壓力，不敢要求民眾改變習慣。表面上好像本島縣市不願接收離島垃圾，實際上常因夾雜資源垃圾的比例過高被退運；其中廚餘的水分和含氯塑膠，都會損害焚化爐、提高戴奧辛風險，並增加營運成本。就算強壓偏鄉來蓋焚化爐，高比例的廚餘和塑膠也會縮短昂貴機器的壽命。徹底回收和源頭減量才是解方。

即便政客不在意循環和永續，經濟和財政絕對是公共建設的硬道理。資源循環署評估，要避免空汙又能發電來達到損益兩平，最低經濟規模至少每天三百噸垃圾量。澎湖日均垃圾六、七十噸，蓋焚化爐等於要運三倍多垃圾來製造汙染，點燃大把鈔票燒垃圾實在荒謬。

金門有魄力破袋檢查，回收率達七成四，所餘垃圾變少，調度更容易；反觀澎湖僅五成三，位居後段班。若不愛強制手段，經濟誘因的垃圾費隨袋徵收，回收率第二高的台北市也有七成。

澎湖只要凝聚共識邁向零廢棄島的願景，讓海洋和人們恢復健康，也會吸引各國前來觀摩。澎湖人曾兩度公投拒絕賭場，我相信可以讓澎湖灣繼續美麗。