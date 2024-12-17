國土破碎 政客才是影武者

聯合報陽光行動「國在山河廢」報導，雖引起內政及環境部重視，但問題癥結在於「上下交征利」，能期待嗎？

其實，聯合報早在民國八十年代後期專題報導「一塊地剝三層皮」，引起行政院重視，並指派政務委員黃大洲組成專案小組，筆者隨同實地勘察。

那塊農地先深挖採取土石販售，隨即回填廢棄物，農地鋪上表土後種植農作物，同時申請抵押貸款。已非「地剝三層皮」，而是剝了四層皮。

誠然，為了經濟發展，推動公共建設，必產生大量營建廢棄物，除少數再生利用外，絕大多數何處去？申請合法掩埋場費時且有限，任意棄置，成為山河破碎主因。

廢棄物問題日趨嚴重化，緣起於李故總統於七十七年繼任總統後，為對抗國民黨內非主流，扶植地方派系，李雖鞏固自身權力，卻成就「以黑謀金、以金謀權、以權謀私」尾大不掉，也是現實政治態樣，運棄營建廢棄物自然成為維繫金權政治的財源。

「國在山河廢」窘況，政府何嘗不知，但「上下交征利」，只能視而不見。筆者主管土地使用管制期間，曾被檢調列為偵辦該類案件「證人」，長達七年才開地院審判庭，而特別關注相關涉案主管。聯合報曾於該期間小篇報導，某縣環保主管一夜之間賭輸四千萬，地政主管則夜宿色情理容院，筆者還特別剪報留存，並在調查站約談時得到印證，就是涉案兩主管。

轉眼過了二十幾年，問題更加嚴重，政府失能是主因，甚至如同台鹽前董事長陳啓昱假光電開發之名掏空台鹽情節，政客才是山河破碎的影武者。