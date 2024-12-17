土地退化根源 環部看見嗎

環境部長彭啓明南下視察，見證全台廢棄物濫倒、「上有光電下有垃圾」的另類奇蹟。

對此亂象，彭部長拋出加速推動《循環經濟促進法》修法，加強稽查及執法藥方，恐怕還不是對症下藥，因為若修法只關注徵收「循環促進費」，以加大處理設施業者補助、提高去化量能，補貼再利用產品使用者等，其實與現行《資源回收再利用法》，運作超過廿六年的資源回收管理基金並無二致。

環境治理的重點不只在於徵收費用，將資金從生產、製造者，轉移到處理、使用者手中，而是制定「有效」引導變革的治理框架，佐以強制與自願手段並用的推動方法。既有的廢棄物清理法與資收法，推動多年效果有限，造成土地退化的根源問題必須被看見。關鍵在於，環境部對於重要環境根源與社會問題是否有所盤點，願不願意協同其他部門逐一擊破。

以聯合報陽光行動「國在山河廢」專題調查，民眾最有感、最經常發現的營建廢棄物為例，「營建部會」所屬事業廢棄物，包含營建混合物、土木或建築廢棄物混合物等，約占全台事業廢棄物一成一。隨著全台近半建物屋齡超過卅年，都市更新需求強勁，此比例將迅速攀升。環境部若無未雨綢繆，再多新法也無法治癒沉痾。

事實上，以產業別歸納事業廢棄物申報量來看，電業供應業、營造業或建築拆除業合計就超過二成七。國營事業、受政府高度監管的電業，以及有確切建築、拆除地點可究責的建築業，應是循環經濟與新法推動首要關注對象。加以公股銀行對上述產業也多所著墨，於政策制定或股東行動面均有使力處，可收綜效。

如何跳脫廢棄物處理的視野，制定更多有利、強制要求使用再生物質的規定，以提供再生物質中轉、媒合產銷，解決時間與空間配置等問題，是環境部無法迴避的難關。除產業外，建立清楚識別系統，提供一般民眾機會，鼓勵並使用再生物質，也有待環境部投入。

聯合國抗荒漠化公約ＣＯＰ16大會剛於沙烏地阿拉伯首都利雅德落幕，承諾提撥一二○億美元，研議擴大乾旱定義與行動框架，以進行創新。其關鍵議題是解決土地退化、維持土地生產力，而台灣遭汙染、濫倒的土地無法生產，即為廣義的土地退化類型。循環經濟促進法不能只有促進，還要借鑑抗荒漠公約所討論的多種有效管理辦法，解構並重組現行廢清法、資收法框架，與經濟部、財政部、農業部等協同發展綜合治理體系，才有機會實現循環社會願景。彭部長出身民間、想法靈活，如何跳脫既有法律的窠臼，我們不妨拭目以待。