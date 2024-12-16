「班班鮮奶」改進執行 別一次來8瓶

「班班有鮮奶」明明是美事一樁，讓學生多喝兩天鮮奶，為何雜音四起？

「班班有鮮奶」政策的初衷是讓青春期的孩子獲得更多營養，每周能多喝兩次鮮奶，與日本、歐美等國的做法如出一轍。筆者非常贊同這樣的政策，也願意配合落實讓學生在學校喝完鮮奶。有人認為老師行政工作增加了，可能是一種本位主義的思維，缺乏從學生的角度思考問題。

但統一招標的方式缺乏彈性，出現了令人啼笑皆非的狀況。學校無法選擇新鮮的鮮奶，而是被迫接受一次配送八瓶保久乳，也就是足足一個月的分量，讓學生帶回家，變成爸爸媽媽喝。

這種做法不僅偏離了原本政策的美意，更給老師們增添了額外的負擔。老師們不得不想辦法妥善分發這些保久乳，堆在教室裡深怕老鼠爬過、咬破，平添衛生問題，也失去政策初衷。

筆者建議仿照營養午餐的方式，授權各個學校自行招標處理，還給學校選擇鮮奶或保久乳的權利，更重要的是，一周喝兩次，而不是一次來八瓶。

「班班有鮮奶」政策還有改進的空間，關鍵在於是否能聽取第一線教育工作者的心聲，調整執行方式，真正落實政策的初衷。