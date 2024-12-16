停止「班班鮮奶」 追究政治責任

「班班鮮奶」上路以來，嚴重干擾校園作息與正常教學，批評聲浪不絕於耳，堪稱「班班之亂」系列的代表作，連卓揆都承認政策思慮欠周，指示若無最好的配套措施，不會貿然實施，也不會強制要求學校執行，政策存廢將在本周拍板定案。

「班班亂象」造成學校現場紛擾，更凸顯政府施政的諸多缺失，我們除了呼籲主其事者從善如流，也應成為政府制定重大政策的借鏡。

首先，決策應回歸專業並尊重糾錯機制：不少機關首長罹患嚴重大頭症，不僅踐踏專業，更可能造成尾大不掉的災難性後果，包括極可能出自農業部長空想的「班班鮮奶」、勞動部北分署謝宜容的領導風格，首長不尊重專業意見，恐怕已是政府機關普遍現象。

尤有甚者，由於錯誤政策來自長官，下屬敢於提出異議者幾希，體制內應有的糾錯機制發揮不了作用，還可能扮演背書作用，若再無外部力量監督，後果可想而知。以鮮奶政策為例，農業部未曾邀請教育團體與會，形同閉門造車，如有來自學校現場的提醒，當不致出現如此荒腔走板的亂象。

其次，「目的良善」不應成為卸責理由：「目的良善」長期是官方用來包裝錯誤政策的廉價說詞。按照官宣，「班班鮮奶」除要替本土產業抵禦外國鮮乳，更能幫學童補鈣，如此兩全其美、立意良善的政策，幾人敢攖其鋒？

該追問的是，早在二○一三年台紐就已簽訂經濟合作協定，農業部竟直到零關稅牛乳即將叩關前一刻才推出班班鮮奶，是否有失職守？農業部的決策除了與學校脫節，也遠離宣稱要保護的本土業者，砸大錢反製造現場紛擾，甚至扼殺小廠與羊乳業者生機，擾亂生產秩序與市場機制，種種亂象與災難又豈是一句「目的良善」可以遮羞？

最後，所謂「施政亮點」必須嚴格檢驗：在選票壓力下，中央與地方政府都想創造更多「施政亮點」，一旦矯枉過正，處處以亮點為念，媒體露出與社群平台點擊次數成為機關首長核心KPI，就有可能本末倒置、適得其反。謝宜容要求輕生員工規畫智能就服專案，農業部強推班班鮮奶，都是負面教材。遑論各部會編列大筆媒體宣傳費用，卻被在野黨立委踢爆效益極差，點閱數根本就是得標廠商的傑作，這樣的施政亮點對人民福祉有何助益？

政府施政要持續精進，更應誠實面對錯誤政策，卓內閣除了勇敢停止天怒人怨的「班班鮮奶」，還應追究浪擲公帑反製造政策災難的政治責任。