高房價後果 邁向均貧社會

根據主計總處公布的「一一一年國富統計報告」，前廿％家庭平均財富五一三三萬元，後廿％家庭平均財富僅七十七萬元，不僅貧富懸殊，而中產階級家庭分位組之家庭總財富占比，也從八十年十五點○二％降低至十一點○七％。在過去台灣經濟起飛下的社經結構中，中產階級扮演著舉足輕重的角色，他們不僅是消費市場的主要支柱，也是社會穩定和經濟發展的中堅力量。然而，隨著房價不斷飆升，多數家庭沒有因為房價推升而富有，反而社會貧富差距日益擴大，中產階級面臨著前所未有的挑戰。

台灣的薪資增長速度遠不及於房價的上漲速度，這使得中產階級需要承擔高額的房貸，導致家庭的資產負債比例大幅提高；經濟雖然持續成長，但成長果實卻沒相對分配到受薪階級，因此社會看似繁榮富裕，但實際上中產階級的生活質量下降、經濟壓力劇增。政府應審慎思考，高房價不是國民財富的增加，是對社會的負面影響及中產階級逐漸消失的問題，在住宅政策上應該制定有利於國民均富，而不是均貧的政策措施。

以房市觀之，台灣住宅自有率高達八十四點五％，根據內政部統計，個人持有一至三房者，人數從一○九年五五七萬人增至一一二年五七○萬人，占全體持有房產總人數約九十八點六％。隨著房價不斷上漲，雖然大多數台灣人擁有自住房產，但即使中產階級擁有一套房產，卻需要承擔越來越高的房貸壓力，這種負擔大大減少了家庭的可支配收入，使他們難以維持原有的生活品質。

以年薪二百萬元的家庭而言，全國房貸負擔率高達四十六％，即有一半的家庭收入需用於繳納房貸，這意味著大部分收入都被房貸所占據，剩餘可支配收入非常有限。而民生必需品及食品價格不斷上漲，要維持基本生活水準已經非常拮据，若再養育小孩，還要面臨教育和醫療費用的上漲，使得中產階級在支付基本生活費用後，很難再有餘力投入子女的教育和學習。

多數僅持有一戶房屋的受薪中產階級，並沒有因為房價高漲受益，反而因為政府以居住正義為名改革的房地產稅制、以高漲的房屋價格來制定稅基稅率，使得中產階級因房地產稅賦加重而更增加負擔。若未來房價持續攀升，中產階級的經濟壓力將進一步加劇，可能導致他們淪為低收入階級；這不僅影響個人和家庭，還對整個社會的經濟穩定性構成挑戰。

賴總統宣示八年百萬戶租屋家庭支持計畫，推動一系列政策提供弱勢居住協助，包括三百億元中央擴大租金補貼、社會住宅和包租代管。房價持續飆升，許多中產階級無法負擔購屋成本，轉而依賴租屋，更多中產階級成為經濟弱勢；政府的租金補貼和社會住宅建設，雖可以在短期內減輕民眾居住負擔，但如過多的家庭需要租金補貼與租賃社會住宅，則政府應檢討為何社會均貧。一個健康的均富社會，大多數家庭能透過自己的收入負擔得起住房，而不是僅靠政府興建社會住宅與提供租金補貼。政府目標應在提高人民所得和穩定房價，才能實現均富的社會。