科技．人文聯合講座／從being談我國的英文教育

我現在在教一位國中二年級的學生，我發現他的英文教科書中有being這個字，而且學生在being下方用螢光筆畫了兩行，因為老師告訴他們這個字很特別，必須注意。我問他being是什麼意思，他告訴我，他原來根本不知道be是什麼意思，還是我告訴他，be是am, is, are的原形動詞。至於為何要用being，他就完全不懂了，老師也沒有教。

Be這個字是am, is, are的原形動詞，being是動名詞，這些都需要解釋的，而且這些解釋也應該在英文課本之內。可是我國的英文教科書裡一概不可以用中文解釋，文法必須靠老師口頭講解。也許有的學校有自己的文法講義，可是我的學生對於英文文法幾乎是一竅不通的，這都是因為教科書中沒有中文的原因。用英文解釋英文文法，乃是對學生的二度傷害。

可是我最近看到新聞，教育部要推行「用英文來教英文」。我感覺到教育部官員們的確生活在象牙塔中，完全不接地氣，幾乎可以用「何不食肉糜」來形容。希望教育部官員們知道，有些大學生根本在be動詞方面就會錯誤百出。有一次，我去參訪一個國中，那裡的國中畢業生在畢業以後仍然接受一些志工的補習，補習的內容就是be動詞的正確用法。可見得這些國中畢業生，連最基本的英文文法都搞不清楚，但是他們可以升高中甚至於讀大學。高中的老師也無法再教be動詞的正確用法了，所以他們會一直寫出錯誤的英文句子。

數學有很多規則，我們的數學教科書對每一個規則都解釋得一清二楚，也會用例題來說明。比方說，虛數究竟是怎麼回事，教科書中都有說明。如果我們的數學教科書中完全不解釋數學規則，而完全依靠老師的口頭講解，可以想見學生在學習數學上會有多大的困難。

英文文法也有很多規則，這些規則是需要解釋的，但是我們的英文教科書中卻沒有這種解釋，這絕對是我們應該檢討的事。至於用英文教英文，全國恐怕只有少數的孩子可以接受這種教法。

希望教育部官員們知道，對很多孩子來說，英文是很難的；根據我的經驗，要完全搞懂現在式和現在進行式就很困難。我曾經到一所國中演講，我問校長，學生的英文程度如何？校長就找了三位同學來，我發現他們的程度很好。校長又承認，這些孩子的家境很好，家長是可以將孩子送到補習班的。校長又找了三位沒有上補習班的孩子來，我發現他們的英文程度差到了極點。

這種現象在台北市其實也有，我有一次到國小演講，兩位小學生負責招待我，我發現其中有一位的英文很好，另外一位卻差得很遠。那位英文好的同學感到很難為情，他說自己是靠補習班的；另外一位同學顯然沒有上補習班。

盼望教育部能夠腳踏實地改善我國的英文教育。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）