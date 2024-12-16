南韓戒嚴啟示 我國會改革不能停

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴的叛亂案，經國會調查後，多項證據顯示，從宣布戒嚴、部署軍隊到指揮警察，皆是由尹錫悅親自指揮；其中南韓警察廳廳長趙志浩近日更公開透露，尹錫悅三日宣布戒嚴後曾撥打六通電話，指示他拘捕國會議員，並稱「他們違反戒嚴法，要全部逮捕起來」，但他最後並未聽從總統的荒誕指示。針對尹錫悅的濫權行為，日前韓國國會已通過彈劾，尹是否下台，尚待憲法法院裁定。但本案對台灣有重要啟示，也對國人有憲政教育作用。

首先，實施民主憲政的國家仍會有倒退為獨裁國家的可能。國際政治專家、史丹佛大學國際研究所教授法蘭西斯．福山的《身分政治》一書，內容提醒全球要注意民主國家內部的「民粹崛起」與「民主倒退」問題，他強調民主國家的領導人如果濫用權力，會讓國家退步到專制國家的地步。此次南韓總統預謀政變，並動用軍隊對付反對黨，便是最好例子。

其次，台灣國會與南韓國會的功能相比，是小巫見大巫。台灣與南韓都是屬於一院制的立法機關，但南韓國會的權力較我國大了許多。南韓國會議員除了具有立法權、預算審查權、人事任命權之外，更擁有我國立法院所無的調查權、彈劾官員權、國政監察權、要求證人出席作證權；甚至南韓國會還可向總統建議解除總理、國務委員（部長）的職務，此外對宣布戰爭、派遣軍隊也皆有同意權。以上事實說明，未來台灣的國會改革工作仍應持續進行。

第三，為防範台灣走回威權國家，我國戒嚴法確有重新檢討與修法必要。南韓戒嚴失敗後，日前由國民黨立委提案的「戒嚴法修正草案」已於十三日在立法院完成一讀，並交付委員會審查；此次修法重點是將原訂「總統宣布戒嚴一個月內送交立院追認」，修正為「須於廿四小時內提交立法院議決通過」。上述修法全體國人都應支持，因可使我國總統未來欲實施戒嚴時，審慎考量、避免誤判，並能在最短時間得到國會的支持。

尹錫悅總統為個人政治利益的戒嚴錯誤決定，不僅震驚全球、葬送了南韓的國際民主聲譽，更引起全國各地的示威潮。根據蓋洛普民調統計，有高達七成五的民眾支持彈劾案，顯見南韓社會及多數民眾的憲政民主知識成熟，都不願再回到過去的「強人政治」時代。

台灣與南韓皆為總統民選的國家，當前兩國政局也都是朝小野大局面。由於兩國總統權力都很大，若沒有國會的有效監督與制衡，總統又不能自律，則總統權力就有濫用可能。此次南韓戒嚴事件，民進黨立院黨團在官方社群發表支持言論，讓台灣成為全球唯一支持尹錫悅的國家，遭受各界嚴重質疑，但迄今未見賴總統澄清，也未見執政黨道歉，說明了為何民進黨執政讓人疑慮且忐忑不安。