要北市救人 海基會自曝其短

經過多天紛擾，台北上海雙城論壇終於要在今起展開兩天活動。人民應該會覺得奇怪，不過就是兩天的事，朝野為此多次交手，搞得大家這麼擔心緊張，難道相關政客都沒其他重要事好做了嗎？

海基會前日呼籲，有三名台灣一貫道道親在廣東被捕，台北市長在雙城論壇期間應要求中方放人。這是該會自曝其短。

從蔡英文上台後，綠營努力口稱會維持「現狀」，其中之一，就是維持兩岸仍有溝通管道的模樣。就拿年初蔡政府臨去秋波，發布關於金門漁船翻覆事件善後事宜的公告，乃至於透過媒體放出的各式風聲為例，當時陸委會還強調，相關官署均持續透過雙方律定的窗口，積極密切的保持溝通云云；綠媒也幫忙粉飾，言之鑿鑿地點名兩岸中央某某官員主談解決。但已經有人吐槽雙方「窗口」不對等，應該僅是民間身分對談，而報派對岸談判官員的職務都搞錯，可信度高度存疑。

這次海基會卻更漏了風聲。他們還是堅持有溝通管道，稱該會在接獲陳情後，透過正式與非正式管道，要求對岸依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方。並指出，對岸將本案視作高度機密，直到前一天海基會記者會後才匆匆回覆。

在北市府酸中央未盡責、雙城論壇也管不到廣東省發生的事之後，海基會再加碼稱，八旗出版社總編輯富察被中共逮捕近兩年，被逮捕地點就是上海市，質疑「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」海基會還說，這段期間台灣政府與民間都盡力營救，唯獨未見國民黨相關人員表達關切。

可是海基會的話術經不起檢驗，如果海基會記者會這麼有效，實在不該在事發快兩個月後才開；更重要的是，海基會此說自證該會正式與非正式管道皆無功能。至於富察案，當事家屬一向低調以求家人早日團圓，真心想幫忙的，多會尊重家屬要求低調行事。海基會此舉不知道有沒經過家屬授權？如果沒有，只是為了鬥嘴，恐怕又再次秀了下限。

雙城論壇也應該記取過去兩岸交流民眾無感的教訓。藍營常主張有交流總比沒交流好，增加了解總比增加誤解好，但過去執政時號稱兩岸緊密交流，結果卻發生太陽花學運；而蔡上台後輕易就能逆轉交流方向，可以反推過去的熱絡景象基礎並不厚實。

人民看到藍綠舌戰、企業搶破頭找關係報名圓山晚宴等消息，應該也會想知道納稅錢辦的雙城論壇成果如何。甚盼北市府做好宣傳功夫，為兩岸交流做好榜樣。